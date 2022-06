Unterkulm CEO Thorsten Klapproth: «Ich ziehe mich in den Verwaltungsrat zurück» – Frank Schnatz übernimmt bei KWC Am «Tag der offenen Tür» in Unterkulm kündigt die KWC Group AG ihren neuen CEO an.

Frank Schnatz, rechts, übernimmt den Posten des CEOs von Thorsten Klapproth, links, fotografiert bei KWC in Unterkulm, am 23. Juni 2022. Severin Bigler / CH Media / © Severin Bigler/

Am «Tag der offenen Tür» lud die KWC Group AG Kunden und Partner erstmals nach Unterkulm zur Besichtigung ihres neuen Gebäudes. Seit August 2020 erstrahlt dieses in neuem Glanz. «Bisher war ein solcher Anlass wegen Corona-Restriktionen nicht möglich», erklärt die Kommunikationsverantwortliche, Lyly Lam. Umso grösser sei nun die Freude. Dutzende Wasserhähne und Duschbrausen sind im Showroom «Aquakulm» ausgestellt. Die rund 200 geladenen Gäste konnten sich dort unter anderem über die Anfänge der Firma informieren. «Begonnen hat das Ganze in der alten Giesserei mit der Herstellung einer Musikspieldose», so Lam.

Eine Musikspieldose im Showroom von KWC, anlässlich einer Presseveranstaltung, am 23. Juni 2022 in Unterkulm. Severin Bigler / CH Media / © Severin Bigler/

«Wir sind Marktführer bei Knasttoiletten»

Später erst verwendete man dieselbe Technik um Wasserhähne zu produzieren und weiterzuentwickeln. «Die Auszugbrause wurde beispielsweise hier entwickelt», führt Lam weiter aus. Gleiches gelte auch für die Technik, die das Mischen von heissem und kaltem Wasser praktisch lautlos macht. «Früher hörte man diesen Vorgang laut und deutlich. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.»

KWC Hauptsitz in Unterkulm, fotografiert anlässlich einer Presseveranstaltung am 23. Juni 2022. Severin Bigler / CH Media / © Severin Bigler/

Seit März 2022 heisst die ehemalige Franke Water Systems AG offiziell KWC Group AG. Ab dem ersten Quartal 2023 werden alle Produkte, die teilweise noch unter Franke firmieren, unter der Marke KWC vermarktet. Der Premiumhersteller von Armaturen und umfassenden Sanitär-Lösungen, produziert an sechs Standorten in Europa und Asien für den Privathaushalt, (halb)öffentliche Einrichtungen und für den medizinischen Bereich. Von der Konkurrenz hebt sich die Firma CEO Thorsten Klapproth zufolge mit «Besonderem» ab. «Im Bereich Knasttoiletten sind wir beispielsweise Marktführer», sagt er in einer Präsentation.

Rede von Thorsten Klapproth, abtretender CEO KWC, anlässlich einer Presseveranstaltung bei KWC in Unterkulm, am 23. Juni 2022. Severin Bigler / CH Media / © Severin Bigler/

CEO wird neu Verwaltungsratspräsident

Es wird wohl seine letzte öffentliche Präsentation als CEO der Firma gewesen sein. Ab 1. Juli übernimmt Frank Schnatz, der seit über einem Jahr als Co-CEO fungiert, die Zügel. «Ich ziehe mich in den Verwaltungsrat zurück und er streicht das Co aus seinem Titel», sagt Thorsten Klapproth. Im Verwaltungsrat wird der 60-Jährige in Zukunft die Rolle des Präsidenten übernehmen. Bisher hatte Stefan Maser diese Position inne. Im Gremium bleibt er dennoch weiterhin als Mitglied. Seinem Nachfolger ist Klapproth in seiner neuen Funktion nicht fern: Im September 2020 bezog der gesamte Verwaltungsbereich der KWC die neuen Räumlichkeiten «vis-à-vis».

«Mit Frank Schnatz übernimmt ein sehr erfahrener Manager die Verantwortung für die KWC Group AG», schreibt die Firma in einer Medienmitteilung. Als Ingenieur und Betriebswirt habe er in seiner Laufbahn Unternehmen der Konsum- und Gebrauchsgüterindustrie erfolgreich weiterentwickelt. Schnatz selber freut sich auf das, was kommt: «Wir haben im vergangenen Jahr klare Strategien ausgearbeitet. Nun wird es darum gehen, diese umzusetzen», sagt der 49-Jährige und vergleicht seine Aufgabe mit Bergsteigen. Das Basecamp sei nun gemacht,« jetzt folgen die Etappen.»

Weltweit beschäftigt das Traditionsunternehmen mit Hauptsitz Unterkulm über 1000 Mitarbeitende. Das siebengeschossige Hochhaus an der Unterkulmer KWC Gasse 1 ist eines der höchsten Gebäude der Region. Die elf Meter hohe Brunnenskulptur vor dem Hochhaus ist eine überdimensionale Nachbildung der ikonischen KWC-Armatur «Zoe». Ihr Wasserrauschen wird übertönt von Musik aus dem Festzelt, das zur Feier des ersten Events am neuen Standort aufgestellt wurde.