Unterkulm BMW-Fahrer nach Kollision mit Velofahrerin geflüchtet – Polizei sucht Zeugen Am Dienstagnachmittag kollidierte auf dem Parkplatz des Coop in Unterkulm ein schwarzer BMW mit einer Fahrradfahrerin. Der Lenker des BMWs setzte danach die Fahrt fort, ohne sich nach dem Zustand des Mädchens zu erkundigen.

Eine Drittperson meldete am Dienstag, kurz vor 13.30 Uhr, dass es auf dem Coop-Parkplatz in Unterkulm zu einer Kollision zwischen einer Velofahrerin und einem Auto kam. Der Lenker eines schwarzen BMW wollte vom Parkplatz in die Hauptstrasse abbiegen und übersah dabei ein Mädchen auf ihrem Fahrrad.

In der Folge kollidierte er frontal mit dem auf Trottoir fahrenden Mädchen. Dieses kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Der Unfallverursacher suchte nach der Kollision das Weite, ohne sich um den Zustand des Mädchens zu kümmern.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Unfallhergang oder des bislang unbekannten Fahrzeuglenkers nimmt der Polizei Stützpunkt in Aarau (Tel. 062 836 55 55) oder jeder andere Polizeiposten entgegen. (pd/pin)