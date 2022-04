Unterkulm Autofahrer übersieht Blinklicht: Zug der Wynental und Suhrentalbahn prallt gegen Auto Am Ostermontag kam es auf einem Bahnübergang in Unterkulm zu einem Zusammenstoss zwischen einem Auto und einem Zug. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Am Ostermontag, 18. April 2022, gegen 13 Uhr prallte bei der Einmündung der Kirchenfeldstrasse in die Hauptstrasse in Unterkulm ein Zug gegen ein Auto. Von Oberkulm kommend wollte der Fahrer eines Peugeot nach links in die Seitenstrasse einbiegen. Dabei übersah er das Blinklicht und den herannahenden Zug der Wynental-/Suhrentalbahn. In der Folge stiess dieser mit dem Kleinwagen zusammen.

Der 58-jährige Autofahrer und der Lokführer wurden beide leicht verletzt. Ambulanzen brachten sie zur Kontrolle ins Spital. Am Auto entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Autofahrer an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. (thr)

