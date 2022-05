Unterkulm Argentinische, eritreische und Schweizer Beizli: Das erwartet die Besucher des Jugendfests Das Warten hat ein Ende. Neun Jahre nach der letzten Durchführung findet das Unterkulmer Jugendfest vom 10. bis 12. Juni wieder statt.

Im Juni 2013 fand der letzte Umzug des Jugendfestes Unterkulm statt. Sibylle Haltiner / WYS

Neun Jahre ist es her, als Kinder und Jugendliche in Kostümen das letzte Mal vereint durch die Strassen von Unterkulm marschierten. Wer damals als Kindergärtler mitlief, ist inzwischen bereits Oberstufenschüler – die Erstklässler von damals haben die obligatorische Schulzeit bereits abgeschlossen.

Neun Jahre, eine lange Zeit. Normalerweise findet das Jugendfest alle vier Jahre statt. Doch erst kam eine Asbestsanierung im Schulhaus dazwischen, dann Corona. Doch jetzt hat das Warten ein Ende: Vom 10. bis 12. Juni wird in Unterkulm wieder gefeiert. Der Vierjahresrhythmus soll für einmal keine Rolle spielen. «Die Pause war länger, als uns allen lieb war», sagt Thomas Kaspar, Präsident des Organisationskomitees. «Auch meine Tochter hat ihr letztes Jugendfest als Spielgruppen-Meitli erlebt», sagt er. Inzwischen ist sie Oberstufenschülerin.

Doch auch diesmal sei man nicht zu euphorisch an die Sache rangegangen: «Zu Beginn haben wir noch mit angezogener Handbremse geplant», sagt Kaspar. Zu unsicher war lange, wie sich die Coronasituation verändert. Doch nun ist alles klar: Unter dem Motto «Rund um die Welt» findet ein Jugendfest statt; farbig und multikulturell.

Beim diesjährigen Jugendfest gibt es für Schülerinnen und Schüler in allen Altersklassen Workshops, Plauschturniere sowie einen Umzug mit über 700 Kindern. Kaspar sagt: «Das Highlight ist der Freitag, dieser Tag gehört den Schulen.» Dort machen die Kinder der Unter- und Mittelstufe einen Workshop mit der Band Ssassa und treten am Abend zusammen auf der Bühne auf. Die Unter- und Mittelstufen seien am Freitag bei kulturellen Aktivitäten beschäftigt, während die Oberstufe sich eher sportlich betätige, sagt Kaspar. Neben diesen Aktivitäten gibt es einen Lunapark, diverse Auftritte von Musikgruppen sowie «kulinarische Vielfältigkeit». Bei der Verpflegung organisieren die Dorfvereine verschiedene Beizli. So gäbe es unter anderem argentinische, eritreische oder auch einheimische Verpflegung, so Kaspar.

Ökologische Voraussetzungen

Das diesjährige Motto lautet: «Rund um die Welt». zvg

In den letzten neun Jahren hat sich einiges geändert. So wurde fast das ganze OK ausgewechselt, bis auf Thomas Kaspar und Hauswart Tobias Reize. Das ursprüngliche Motto sei beerdigt worden und sie hätten einen neuen Motto-Wettbewerb gemacht, sagt der OK-Präsident. Nun sind sie an der finalen Planung des Jugendfests. Dort mussten sie nicht nur die Coronamassnahmen berücksichtigen, sondern auch einen Wunsch des Gemeinderats. «Der Gemeinderat will, dass das Jugendfest ökologischer wird», sagt Thomas Kaspar. Das heisst konkret, dass weitgehend auf wiederverwendbares Geschirr eingesetzt werden muss.