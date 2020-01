Ungewöhnliches Malheur: Aargauer Tankanhänger bleibt an der Adria im Sand stecken – war das Navi schuld?

Es war ein ungewöhnlicher Anblick, der sich am Montagabend am Strand der mittelitalienischen Stadt Civitanova bot. Ein Tankanhänger der Dürrenäscher Firma Bertschi AG steckte im Sand fest und kam nicht mehr weiter.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, so auch in diesem Fall. Gegenüber dem Regionalsender «TeleM1» äussern sich Lastwagenfahrer auf dem Rastplatz Kölliken zum Malheur an der italienschen Adriaküste. So meint einer: «Wahrscheinlich ist der Chauffeur von irgendwo aus dem Osten. Dort gelten andere Regeln, man fährt, bis die Polizei kommt.» Ein anderer zeigt sich nachsichtiger: «Über ein solches Foto kann man sicher schmunzeln, es ist ja nichts Tragisches passiert.»

Immer wieder sorgen Lastwagen-Chauffeure für Aufregung, ganz so glimpflich wie am Montag sind die Vorfälle aber nicht immer. So fuhr im März letzten Jahres ein funkensprühender Anhänger auf der Autobahn A1. 2010 blieb ein Walliser LKW-Fahrer mit seinem Gefährt auf der Passstrasse zum solothurnischen Balmberg stecken. Er erklärte damals, dass ihn Navigationsgerät in die Irre geführt habe.

Zurück nach Civitanova: Die Rettung für den gestrandeten Aargauer Lastwagen kam von der italienischen Feuerwehr. Laut lokalen Medien bog der rumänische Fahrer ab, weil er meinte, einen Parkplatz vorzufinden. Gemäss den Chauffeuren auf dem Rastplatz Kölliken passieren solche Malheurs, wenn man gemäss Navigationsgerät fahrt. «Das Navi ist nicht zuverlässig», erklärt einer.

Die Bertschi AG nahm gegenüber dem Regionalsender keine Stellung vor der Kamera. Sie erklärte aber, dass sowohl der Fahrer als auch das Zugfahrzeug einer italienischen Drittfirma gehörten, welche den Anhänger befördert hätten. (gia)