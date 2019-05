Mehr bedeutende Aufwendungen

Die Unterhaltsarbeiten seien dringend und notwendig gewesen, sagte Matthiessen den Vertretern der Aktionärsgemeinden Schöftland, Kirchleerau, Moosleerau, Reitnau, Schlossrued, Schmiedrued und Staffelbach. Weil man in den letzten Jahren mit einer unmittelbar bevorstehenden Sanierung gerechnet habe, sei in den Zimmern und Wohnungen nicht mehr viel renoviert worden, so der Verwaltungsratspräsident. Vor einem Jahr aber sei entschieden worden, dass erst in ein paar Jahren vollumfänglich saniert werde. Deshalb habe man 2018 einige Reparatur- oder Malerarbeiten in den Räumen der Bewohner ausgeführt. Die Belegungssituation sei momentan gut, gemäss Matthiessen ist das Alterszentrum «nahezu ausgelastet». Die Gemeindevertreter genehmigten einstimmig die Jahresrechnung sowie die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

Auch für 2019 will der Verwaltungsrat hinsichtlich Kosten nicht kürzertreten. Man rechne mit «bedeutenden Herausforderungen hinsichtlich der Personalkosten und zusätzlichen bedeutenden Aufwendungen für Unterhalt, Reparaturen und Ersatzanschaffungen», sagte Vize Kläy. Der Grund: Um Bewohnern und Mitarbeitern eine angemessene und würdige Wohn- und Arbeitssituation bieten zu können, müssten notwendige Betriebsmittel zur Verfügung gestellt werden, so Kläy.

Eine angemessene Arbeitssituation scheint im Alterszentrum dringend angesagt. «Die Mitarbeiter sind verunsichert durch die Kündigungen im letzten Jahr und fragen sich, wer wohl der Nächste sei», bestätigt Matthiessen. Unter den Entlassenen sind zwei Kaderleute und drei Mitglieder der Geschäftsleitung. Zu Letzteren gehört auch der Zentrumsleiter selbst: Thomas Steidle, der aus der Hotellerie kam und Anfang 2017 angestellt wurde, musste im November nach eineinhalb Jahren gehen (AZ vom 13. 11. 2018). Gemäss dem Jahresbericht geschah dies wegen einer «Diskrepanz bezüglich Verständnis und Absicht der Förderung und Entwicklung des Alterszentrums mit Blick auf die Zukunft» zwischen Verwaltungsrat und Zentrumsleiter.

All dies legt einen grossen Erwartungsdruck auf die Schultern der neue Zentrumsleiterin Bernadette Flükiger, die ihr Amt am 1. Mai angetreten hat. Das bestätigt der Verwaltungsratspräsident. Sie war zuvor Leiterin des Alterszentrums St. Bernhard in Wettingen, wo sie überraschend per Ende April ausgeschieden war. Die Berner Oberländerin hat viel Erfahrung als Leiterin von Altersinstitutionen und kündigte eine «grosse Reorganisation» an.