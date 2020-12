Ungewisse Zukunft: Kann der Gasthof «Bären» bleiben?

Am metallenen Bären dürfe er nichts machen, erinnert sich Roland Basler an die Mahnung bei seinem Wirteeinstand im Gasthof Bären in Muhen. Das Gebäude aus dem 17. Jahrhundert mit Innenhof ist als schützenswertes Objekt eingetragen, da darf man den Bären, der draussen hängt, nicht verjüngen – selbst wenn dieser langsam vor sich hin rostet.

Aktuelles Wirtepaar ist seit 2015 im «Bären»

Seit Mai 2015 wirten Roland und Ursula Basler im «Bären». Beide sind sie 62 Jahre alt, ans Aufhören denken sie aber noch lange nicht. Beide sind sie Vollblutwirte, wirken in der Küche wie im Service und höckeln zwischendurch auch einmal für einen Schwatz zu ihren Gästen hin. Etwa zu ihrem Vorgänger Fritz Hottiger («Bären»-Fritz), der als letztes Mitglied der Hottiger-Dynastie den Gasthof betrieb, er kommt immer noch täglich eins trinken.

Ein anderer prominenter Gast war Bernhard Matter, des Tals berühmtester Dieb und Einbrecher. Wie man sich erzählt, soll er gar im «Bären» geboren worden sein. Das Matter­stübli, eine der Gaststuben im Restaurant, ist denn auch nach ihm benannt. Dort treffen sich regelmässig lokale Matter-Fans.