Am 20. August 2017, also vor anderthalb Jahren, waren fünf Personen ganz und eine sechste, der König, teilweise nackt. Alle zu sehen in einem Video, das noch heute im Internet ist. Geplant war die zweistündige, eingeübte Produktion «Nudeland».

«Es war kein öffentlicher Anlass», beteuert König Bruno Schlatter. Aber es hat jemand doch Anstoss an den blutten Leibern auf der grünen Wiese genommen. Jedenfalls schritten, noch vor Beendigung der Performance, zwei Polizisten ein. Und fertig war es mit dem lustvollen Wälzen im Gras und dem kunstvollen Bilden von Körperskulpturen.

«Die Performance wurde aufgrund einer Anzeige durch eine Person, die in 250 Meter Entfernung wohnt, von zwei Polizeibeamten abgebrochen», erklärt der Bieler Performance-Künstler Thomas Zollinger (66). Er ist in dieser Kunstform eine grosse Nummer und war in Schöftland als Nackter mit dabei. Zollinger führt seit 2008 Nacktperformances im städtischen Raum durch. Zum Beispiel in seiner Wohngemeinde Biel, wo er 2009 das behördlich bewilligte «Naked Ufo» und fünf Jahre später den nur noch teilweise bewilligten «Spaziergang mit Nacktakzenten» organisierte.