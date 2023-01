Umzug Neuer Standort für das «Deluxe Katzenhotel» – und eine neue Liebe für die Besitzerin Wegen Eigenbedarfs des Vermieters auf der Wandfluh musste Nicole Frei einen neuen Standort für ihr Büsi-Paradies finden. Nach langer Suche entschied sie sich dazu, dieses in Reinach selber zu bauen. Der Umzug brachte ihr neben neuer Kundschaft unerwartet auch neue Liebe.

Nicole Frei führt das «Deluxe Katzenhotel» seit knapp fünf Jahren. Seit November 2022 ist sie in Reinach. Bild: Natasha Hähni

Im Eingangsbereich liegt eine weisse Katze auf dem Boden. Eine zweite macht es sich auf dem Empfangstisch bequem. «Das sind Luna und Mirabella», stellt Nicole Frei die Tiere vor. Die beiden sind Stammgäste bei ihr im Katzenhotel. Erst seit November begrüsst Frei ihre vierbeinige Kundschaft in Reinach.

Erstmals eröffnet hatte sie das «Deluxe Katzenhotel» vor fast fünf Jahren im ehemaligen Restaurant Wandfluh («Wampfle») in Leutwil. Doch dann musste es wieder raus. Frei erzählt: «Unser Vermieter hat uns wegen Eigenbedarfs den Vertrag gekündigt.» Geeilt habe der Umzug aber nicht: «Wir durften so lange in der ‹Wampfle› bleiben, bis wir etwas Neues fanden», sagt die Geschäftsführerin.

Aus dem ehemaligen Restaurant Waldfluh zwischen Zetzwil und Leutwil wurde zeitweise ein «Deluxe Katzenhotel». Der Vermieter hat Eigenbedarf angemeldet, deshalb mussten die Katzen wieder raus. Auf Anfrage der AZ sagt der Vermieter, es sei noch nicht klar, was nun aus dem Haus werde. Bild: Nadja Rohner

Die Suche stellte sich jedoch als schwierig heraus. Nach über einem Jahr entschied sich die Katzenliebhaberin dafür, das neue Büsi-Hotel selber erstellen zu lassen. Daraus ergab sich auch die Möglichkeit, ihr Unternehmen auszubauen – das war dringend nötig. «Wir konnten kaum mehr neue Kundschaft annehmen, da wir ständig über Monate ausgebucht waren.»

Fünf Monate dauerten die Bauarbeiten an der Holenwegstrasse 67. Frei findet: «Trotz schwieriger Zeit zum Bauen hat alles gut funktioniert» – vielleicht sogar besser als erhofft: In Simon Regli von der Architekturkonzept GmbH hat Frei neben einem kompetenten Architekten auch einen Lebenspartner gefunden. «Manchmal braucht es ein paar schwierige Jahre, damit sich am Schluss alles zum Guten wendet.»

So sieht es im Katzenhotel aus. Natasha Hähni/gue

Doppelt so viel Platz

Seit November sind die Katzentürchen nun offiziell geöffnet. Am alten Standort gab es zehn Zimmer für die Büsi, neu sind es 19, davon 17 mit Aussengehege und zwei Innenräume mit Oberlicht – «für die ganz scheuen Kätzchen», so Frei. Trotz Verdoppelung der Kapazität sind auch am neuen Standort über Monate schon fast alle Zimmer ausgebucht. «Die Gäste kommen aus der ganzen Schweiz», so Frei.

Jedes Zimmer ist in Anlehnung an eine Feriendestination eingerichtet. So können Büsi ihren Urlaub beispielsweise in Vietnam, an einem Strand in der Karibik oder in London verbringen. Die Einrichtung der Räume wurde teilweise von Kundinnen und Kunden gesponsert.

Der Name «Deluxe Katzenhotel» beziehe sich also nicht, wie einige fälschlicherweise annehmen, auf goldene Fressnäpfchen. «Deluxe heisst für mich, dass die Kätzchen individuelle Betreuung und genügend Möglichkeiten, um sich zurückzuziehen und zu spielen haben.» So hat beispielsweise das Zimmer einer älteren Katze mehr Bettchen, während eines einer aktiven Katze mehr Klettermöglichkeiten bietet. Zusätzlich haben die Vierbeiner am neuen Standort ein Spielzimmer zur Verfügung – auch das hat eine Ortschaft als Motto: Reinach.

Mauzi verbringt ihren Urlaub im «Deluxe Katzenhotel». Bild: Natasha Hähni

Bei der Ankunft dürften die Besitzer ihre Katzen bis in ihr Zimmer begleiten, um sich zu verabschieden. Frei schreibt auf einem Herz bei der Glastüre den Namen des aktuellen Bewohners. «Bei mir sollen sich die Büsi wohlfühlen», ergänzt sie. Dass das klappt, sehe man an der Entspanntheit der Katzen.

20 Katzen wurden vermittelt

Mehr Kapazität bedeutet auch mehr Arbeit. Wurde Frei zuvor von zwei Teilzeit-Mitarbeitenden unterstützt, sind neu drei Praktikantinnen und eine Vollzeit-Mitarbeiterin dazugekommen. Trotzdem hat Nicole Frei viel zu tun. «Wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet», sagt sie. Neujahr hat sie deshalb mit ihren vierbeinigen Hotelgästen gefeiert. Gestört habe sie das nicht. «Wäre ich nicht mit Leidenschaft dabei, hätte ich schon lange aufgegeben.»

Ihre Liebe für die Tiere geht auch über die das Hotel hinaus: Nebenbei arbeitet Frei ehrenamtlich mit Tierärzten und Tierschutzorganisationen zusammen, um heimatlose Katzen zu vermitteln. «2022 haben wir für 20 Katzen ein neues Zuhause gefunden.»