Schwingfest integriert: Ukrainische Flüchtlinge helfen in Beinwil fleissig mit. Tele M1

Ukraine-Krieg «Wir möchten etwas zurückgeben»: Ukrainische Flüchtlinge helfen beim Kantonalen Schwingfest Zehn ukrainische Flüchtlinge haben sich als Helfer fürs Kantonale Schwingfest gemeldet. Ein kleines Dankeschön an die Schweizer.

Sie helfen, dass das Kantonale Schwingfest etwas sauberer ist. Zehn ukrainische Flüchtlinge wollen den Schweizern etwas zurückgeben und sammeln ein, was liegen bleibt. Neben der Müll-Aktion lernen sie aber auch eine Schweizer Tradition kennen.

«Es ist ein cooler Sport. Ich mag es, da zuzuschauen.»

Und: Die Ukrainer und Ukrainerinnen dürfen auch die Hosen genauer betrachten oder auch mal anfassen, die die Schwinger für diesen Sport brauchen. Die Flüchtlinge sind dabei sehr interessiert und haben Spass an der für sie ungewöhnlichen Tradition.

«Wir mögen die Kultur und das Essen in der Schweiz.»

Und so schauen sie staunend zu und helfen mit, diese Menschen, die so viel verloren haben und die hier in der Schweiz auf eine neue Zukunft hoffen.