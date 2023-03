Uerkheim Uerkheim schliesst Rechnung 2022 deutlich höher ab als geplant Der Rechnungsabschluss ist Uerkheim ist besser ausgefallen, als budgetiert. Vor allem bei den Einkommens- und Vermögenssteuern lässt das Ergebnis dennoch zu wünschen übrig.

Im Bild das Ortsschild der Gemeinde Uerkheim, fotografiert am 25.11.2022 Bild: Mathias Förster

«Der Gemeinderat zeigt sich mit dem vorliegenden Rechnungsabschluss, welcher gegenüber den prognostizierten Erwartungen erfreulicherweise positiv ausfällt, zufrieden», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde Uerkheim. Budgetiert war für das Jahr 2022 ursprünglich ein Plus von rund 6400 Franken. Tatsächlich fiel er mit knapp 78’000 Franken deutlich höher aus. Der Unterschied sei einerseits dem Verkauf des Zimmermann-Hauses für rund 32’800 Franken an den Kanton zu verdanken. Andererseits wurden die Liegenschaften des Finanzvermögens neu bewertet, was der Gemeinde fast 53’900 Franken einbrachte.

In den Bereichen Bildung und Gesundheitswesen entspricht die Rechnung 2022 gemäss der Gemeinde grösstenteils den budgetierten Vorgaben. Bei den Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe) verzeichnet die Abwasserbeseitigung ein Plus von fast 56’000 Franken, während die Abfallwirtschaft ein Minus von rund 3200 Franken und das Wasserwerk ein Minus von knapp 6600 Franken verzeichnen müssen. Beim Wasserwerk sei der erste Aufwandüberschuss seit «längerer Zeit» auf den einmalig vorgezogenen Abschluss des Wasserjahres nach elf statt zwölf Monaten zurückzuführen.

Wie die Gemeinde festhält, gilt in Uerkheim der Leitsatz: «Das Wünschbare vom Notwendigen trennen.» Auch im Hinblick auf die «nicht vollends befriedigende Situation bei den Einkommens- und Vermögenssteuern». Budgetiert wurden dort 3,49 Millionen Franken, erreicht wurden 3,39 Millionen Franken (Steuerfuss 119 Prozent). Die Herausforderungen sind laut Gemeinde erkannt und werden künftig berücksichtigt.