Uerkheim «Rosen Koller» schliesst nach 22 Jahren: Wegen eines Bauprojekts der Gemeinde Über zwei Jahrzehnte hat Erwin Koller in Uerkheim erst selbstgezüchtete Rosen und später auch Tulpen verkauft. Nun hat Koller seinen Laden geschlossen und sucht einen neuen Standort.

Erwin Koller hat neben Rosen seit zwei Jahren auch Tulpen in Uerkheim angebaut – damit ist jetzt Schluss. Bild: Fabio Baranzini

22 Jahre lang verkaufte Erwin Koller in Uerkheim Rosen. 2017 kam der Schicksalsschlag: Die Jahrhundertflut im Sommer zerstörte Kollers gesamte Rosen-Produktion. Ein Aufbau hätte sich danach nicht mehr gelohnt, erklärte er im letzten Jahr, weshalb er 2020 das Areal an die Einwohnergemeinde Uerkheim verkauft und ab da nur noch am zweiten Standort, in Hagneck BE, produziert habe.

Eigentlich habe er danach vorgehabt, die Uerkner Liegenschaft im Anschluss für zehn weitere Jahre zu mieten, sagte Koller nun im «Landanzeiger». Ein Bauprojekt der Gemeinde habe ihn aber umgestimmt: «Rund um unseren Laden wird eine grosse Baustelle sein, was für die Geschäftstätigkeit sehr ungünstig ist.» Die Einwohnergemeinde Uerkheim plant dort ein neues Auffangbecken zu Hochwasserschutzzwecken, die Zufahrt zum Geschäft wäre ein Jahr lang beeinträchtigt.

Darum hat Koller nun sein Geschäft per sofort geschlossen, erklärt er auf Anfrage, die Rosen-Saison sei sowieso vorbei. Er suche in der Region einen neuen Standort, vorzugsweise in Uerkheim, oder aber auch in Kölliken oder Holziken, am liebsten in der Nähe einer Hauptstrasse oder eines Friedhofs. Er hofft auf einen schnellen Fund, um seinen Verkauf im Frühjahr wieder aufzunehmen.