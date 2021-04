Uerkheim Neulenker verliert Kontrolle: Auto überschlägt sich – drei Personen leicht verletzt Ein Neulenker hat am Mittwochabend ausserhalb von Uerkheim die Kontrolle über sein Auto verloren. Es überschlug sich, die drei Insassen wurden leicht verletzt.

Ein Neulenker hat ausserhalb von Uerkheim die Kontrolle über sein Auto verloren.

Zum Selbstunfall kam es gegen 17.30 Uhr auf der Hinterwilerstrasse: Der 18-jährige Neulenker war mit seinen beiden Mitfahrern in einem Seat Ibiza talwärts Richtung Uerkheim unterwegs. Da er nicht abbremste, kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Seat Ibiza prallte gegen die ansteigende Böschung, überquerte die Strasse und überschlug sich. In der angrenzenden Wiese kam das Auto schliesslich auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Polizei verzeigte den Neulenker an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. Diesen besitzt er erst seit wenigen Wochen.

