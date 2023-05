Uerkheim «Maibuebe» ziehen um: Gartentrog wartet auf Abholung In Uerkheim zogen in der Nacht auf den ersten Mai die «Maibuebe» um. Anders als in anderen Gemeinden gab es hier keine Beschwerden. Und doch hat die Gemeinde nun zu tun.

In Uerkheim zogen in der Nacht auf den ersten Mai die Maibuebe um. Einige mitgenommene Gegenstände wurden noch nicht abgeholt. Bild: Screenshot Gemeindewebseite

Wie in Erlinsbach ziehen auch in Uerkheim in der Nacht auf den ersten Mai die «Maibuebe» um. Dort gab es aber auch in diesem Jahr keine Reklamationen, sagt Gemeindeschreiber Michael Urben: «Bei uns hat sich niemand beschwert.»

Ein Teil der mitgenommenen Gegenstände wurde bereits in den letzten Tagen beim Gemeindehaus abgeholt. Offenbar aber nicht alle, zeigt eine Mitteilung der Gemeinde: «Die zwischenzeitlich noch nicht abgeholten Gegenstände sind bis am Montag, 22.05.2023, abzuholen.» Dazu ein Bild, auf dem man verschiedene Sachen sieht, von Pflanzentrögen über Gartenfiguren bis hin zu Autoreifen.

Gemeindeverwaltung ausschmücken

Was danach damit passiert, ist derweil noch unklar, so Urben; man könne nicht alles wegwerfen, da die Gegenstände nicht Eigentum der Gemeinde seien. Man versuche dann, die Besitzerinnen und Besitzer ausfindig zu machen. Gehe das nicht, «verwerte» man sie selber, erklärt Urben schmunzelnd: «Mit den Pflanzentrögen könnten wir, bis zu deren Abholung, zum Beispiel den Aussenbereich der Gemeindeverwaltung ausschmücken.»

Den Rest müsse man dann früher oder später doch noch entsorgen, da der Platz neben dem Gemeindehaus kein Lagerplatz sei. Damit sei man aber zurückhaltend, so Urben: «Wir wollen nicht, dass die Maibueben-Aktion zur Gratis-Entsorgung verkommt. Weiter hoffen wir natürlich, dass die bisher noch nicht abgeholten Gegenstände innert angezeigter Frist wieder zu ihren ursprünglichen Besitzerinnen und Besitzern zurückkehren.»