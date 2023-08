Uerkheim Gasthof Sonne ist jetzt definitiv zu – die Nachfolge der abtretenden Pächter ist noch offen Am 30. Juli wurden die Gäste in der «Sonne» in Uerkheim ein letztes Mal empfangen. Die Suche nach neuen Restaurantbetreibern läuft.

Sahra Klaus und Reinoud Notten haben die «Sonne» bis Ende Juli geführt. Bild: Valentin Hehli

«Dauerhaft geschlossen», heisst es, wenn man auf Google nach dem Gasthof Sonne in Uerkheim sucht. Am 30. Juli hat das Team der «Sonne» noch ein letztes Mal Gäste in ihrem Lokal empfangen. In einem Inserat, das im Landanzeiger publiziert wurde, schreibt das Team an die Gäste des Restaurants: «Es war uns eine Ehre, für euch da zu sein!»

Wer den Gasthof Sonne künftig führen wird, ist noch offen. Bild: Valentin Hehli

Die Zukunft der «Sonne» sei aktuell noch offen, heisst es im Inserat weiter. Potenzielle Nachmieterinnen oder Nachmieter können sich beim Gasthof Sonne melden. Vermieter, Nachbarn, Bevölkerung und Gemeinderat stünden hinter dem Lokal, heisst es weiter.

Der Pachtvertrag des Wirtepaars Reinoud Notten und Sarah Klaus wäre erst 2024 ausgelaufen. Geldsorgen hatte das Restaurant nicht. Die Schliessung des Restaurants, knapp neun Jahre nach der Übernahme, war vielmehr das Ergebnis einer Reihe von Ereignissen.

Seit rund drei Jahren sind Notten und Klaus kein Paar mehr. Die gemeinsame Weiterführung des Lokals als Geschäftspartner sei eine Herausforderung für beide gewesen, wie Klaus im Februar dieses Jahres gegenüber des Zofinger Tagblatts sagte. Ausserdem hätten die Pandemie und die unregelmässigen Arbeitszeiten an der Motivation der Wirtin gezerrt.

In Zukunft will sie kein eigenes Restaurant mehr führen. Geplant sei, bei der Metzgerei ihres Freundes ins Geschäft einzusteigen. Diese bietet auch Catering an. Als gelernte Köchin kann Sarah Klaus dort ihr Wissen einbringen – und das bei regelmässigen Arbeitszeiten. (nah)