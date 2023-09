Uerkheim Doch wieder ein Gastro-Angebot: In Uerkheim eröffnet der Gasthof Sonne neu Ende Juli schloss die «Sonne» ihre Tore, das ehemalige Besitzerpaar hat aus persönlichen Gründen aufgehört. Im Oktober soll das letzte Uerkner Restaurant bereits wieder eröffnen – der neue Besitzer hat eine Erfolgsgeschichte.

Vor einem Monat schloss die Uerkner «Sonne» – im Oktober geht sie bereits wieder auf. Bild: Valentin Hehli

(Juli 2022)

Mit dem Gasthof Sonne ging auch das letzte gastronomische Angebot der Gemeinde unter. Ende Juli war die «Austrinkete». Nicht, dass das gutbürgerliche Restaurant an der Alten Dorfstrasse nicht gut gelaufen wäre – die Trennung des ehemaligen Besitzerpaars und die zusätzlichen Belastungen etwa während der Coronavirus-Pandemie waren schliesslich einfach zu viel.

Die «Sonne» bleibt jedoch nicht lange geschlossen. Wie der «Landanzeiger» am Donnerstag berichtet hat, öffnet das Restaurant am 6. Oktober bereits wieder, und zwar unter neuer Führung. Die ist mit der Region auch schon bestens vertraut: Es ist Thangarajah Logatharan, zuletzt Koch im Zofinger «Federal».

Auch beim «Kern» passiert etwas

In der Küche arbeitet der 43-Jährige noch nicht sehr lange. 2008 flüchtete er vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka in die Schweiz. In einem Interview mit dem Gastrobranchenmagazin Hotellerie Gastronomie Zeitung erklärte er im Mai, er habe sich 2017 für einen Progresso-Kurs für Menschen ohne gastgewerbli­che Grundbildung angemeldet.

Zwei Jahre später hat er die Küchenangestellten-Ausbildung EBA absolviert, kürzlich die Lehrmeisterprüfung. Bereits im Mai war für Logatharan klar, hiess es im Interview: «Irgendwann werde ich mit meiner Frau ein eigenes, gutbürgerliches Restaurant führen.» Dieser Traum dürfte nun bald in Erfüllung gehen.

Kurz vor der «Sonne» geht am 23. September ein anderes Lokal in Uerkheim wieder auf. Die Catering-Firma Gaumenglück GmbH eröffnet in der 2022 geschlossenen Bäckerei Kern ein neues Café, weiss der «Landanzeiger». Nathaniel und Andrea Hernandez-Schär warten demnach dort von Mittwoch bis Freitag mit «z‘ Nüni, einem reichhaltigen Mittagsbuffet und einem kleinen Ladenbereich mit eigenen und regionalen Produkten» auf, Samstagmorgen gibt es Brunch.