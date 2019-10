Übler Zusammenstoss: Mofafahrer stösst mit Fussgänger zusammen – beide verletzt im Spital

Am Freitagmorgen prallten bei Zetzwil ein Fussgänger und ein Mofafahrer zusammen. Ein 64-jähriger Mofafahrer bewegte sich mit seinem Mofa auf dem Radweg Richtung Oberkulm. Gleichzeitig ging ein 22jähriger Mann zu Fuss in Richtung Zetzwil. In der Folge kam es zum Zusammenprall, wobei beide Beteiligten leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten. Sie mussten ins Spital gebracht werden.



Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs eingeleitet. Der Sachschaden beträgt einige hundert Franken.