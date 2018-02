Wer von einem Dieb heimgesucht worden war, konnte diesen durch einen Spruch dem Teufel übergeben und ihn so bannen. Der Fluch wurde verstärkt, indem man nachts um Mitternacht unter Verwünschungen drei Nägel in einen Baum schlug. So glaubte man, werde der Dieb Nacht für Nacht von immer noch schlimmeren Krankheiten befallen.

Drei Zähne aus einem Schädel

Wem Geld abhandengekommen war, konnte sich auf ein Geldsuchrezept verlassen. Dazu musste man einen Kristall kochen, in dem sich die Diebe wie in einem Spiegel sehen lassen. Dafür solle man in einer Pfanne «drey zän uss einer todten schädlen, drey kolen, drey Bernn fioror und dre griff saltz» kochen.

Wer sich für die Jagd einen sicheren Schuss wünschte, musste die Kugel am «alten stillen Fritig nachts» zwischen 11 und 12 Uhr giessen und sie zuoberst in den Lauf stecken. Vor dem Schuss musste folgender Spruch drei Mal aufgesagt werden: «Goh gewüss schiessen ich in die Meitte des Nagels so gewüss dass Gott der Herr den Luciffer auss dem Himmell gestossen hat.» Wie viele Formeln schloss auch diese mit dem Anrufen der Dreifaltigkeit.

Wer sich auf solche Zaubersprüche und Beschwörungsformeln verliess, musste äusserst vorsichtig sein. Denn die mit der Reformation eingesetzten Chorgerichte, dörfliche Sittengerichte, gingen hart gegen Zauberei, Schwarzkünste, Versegnungen und abergläubische Zeremonien vor.

Und die Chorrichter hatten ihre Ohren überall. Bei der Beobachtung der Dorfbevölkerung wurden sie von den «Heimlichen» unterstützt; Spitzel aus dem Dorf, deren Aufgabe es war, alle entdeckten Verstösse und Laster anzuzeigen. Denn damals glaubte man, dass ein einziger Sünder in der Lage sei, ein ganzes Dorf ins Verderben zu stürzen.

Überlieferte Beispiele von Fällen von Aberglauben und Zauberei gibt es einige, wenn auch eher von der harmloseren Sorte – die schweren Fälle wurden von der Obrigkeit in Bern gerichtet. So wurde 1542 beispielsweise ein Aarauer bestraft, weil er einen Dieb verflucht hatte, und 1601 standen drei Menziker vor dem Chorgericht, weil sie sich Luzerner Hebammen geholt hatten, «welche vil abgöttische ceremonien und sägen bruchind, so unser religion zu wider».

Kein Wunder, dass auf diesem Nährboden auch die Angst vor Hexen und Zauberern munter wucherte. Und wer sich erst einmal der Kunst des Übernatürlichen verdächtig gemacht hatte, konnte sich kaum mehr rechtfertigen.

Den Grund für dieses hartnäckige Überleben der Beschwörungsformeln sieht Willy Pfister, der das Chorgerichtswesen untersucht hat, im ständigen Streben nach Macht. «Macht über die Armseligkeit, über die Menschen und über die Geister», schreibt Pfister. «Ob man sich einer Zauberformel oder eines sichtbaren Mittels bediente, oder ob man sich gerade mit Leib und Seele dem Bösen ergab, war im Grunde ja das gleiche Trachten.»

