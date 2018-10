Aufgrund der schlechten Wetterprognosen wird der Markt in den Sälen des Asana Spitals stattfinden. Ein Fest im Spital, beisst sich das nicht? «Solche Anlässe sind eine willkommene Abwechslung für Bewohner und Patienten», ist Spitaldirektor Daniel Schibler überzeugt. Und auch Filippini unterstreicht den gesellschaftlichen Aspekt solcher Events: «Es erlaubt den Bewohnern des Pflegeheims, ein soziales Netzwerk aufrecht zu erhalten.» So kommt am 5. November etwa auch der Räbeliechtli-Umzug im Spital vorbei.

Das Spital Menziken passt sich der veränderten Situation an. «Wir sind daran Möglichkeiten zu suchen, die Ertragsverluste zu kompensieren», sagt der Spitaldirektor. Prozessoptimierung und Digitalisierung seien dabei Themen, an denen «Menziken» zurzeit stark arbeite. «Mit schlankeren Prozessen versuchen wir, Kosten einzusparen», so Schibler. Das betreffe auch das Personal. «Bei einem Spital der Grösse von ‹Menziken› ist der Einspareffekt aber nicht unbedingt riesengross.» Das Spital Menziken beschäftigt zurzeit 350 Personen (davon 200 Vollzeitstellen).

Die Schliessung der Geburtenabteilung war eine Massnahme der strategischen Neuausrichtung des Spitals: «Menziken» will sich zum Gesundheitszentrum für die Region entwickeln und setzt auf eine starke Notfallabteilung. Das wird angesichts der Tatsache, dass jetzt dem Gesundheitsversorger auch in seinen Hauptdisziplinen Patienten fehlen, eine grosse Herausforderung. Ein Umstand, der der Spitalleitung zum Zeitpunkt des strategischen Entscheids klar war.

Die Aufgabe von Cornelia Filippini und ihrem Team besteht nebst der Organisation von Events darin, die Fähigkeiten der Bewohner zu erhalten und sie zu beschäftigen. So gibt es im Pflegeheim regelmässige Vormittagstreffen, Gedächtnistrainings oder was bei den Bewohnern am besten ankommt: hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Wenn die hergestellten Produkte dann am Herbstmarkt verkauft werden, motiviere das die Bewohner umso mehr. Aktuell leben 54 Personen im Pflegeheim des Asana Spitals Menziken.

Das Herbstfest findet am 27. Oktober ab 11 Uhr im Asana Spital Menziken statt.