Das Schilfdach des Spychers im Oberkulmer Obersteg muss neu eingedeckt werden. 70 000 Franken sind dafür veranschlagt. Die Ortsbürgergemeinde, welcher der denkmalgeschützte ehemalige Kornspeicher gehört, wird an ihrer Versammlung am 24. November über einen entsprechenden Kredit befinden. Der Spycher wurde zwischen 1540 und 1550 erbaut und 1950 unter Denkmalschutz gestellt.

Bis zum Kauf durch die Ortsbürger 1986 war er in privater Hand. Nachdem diverse Schäden am Schilfdach festgestellt worden sind, die teils dringend, teils in den kommenden zwei bis vier Jahren behoben werden müssen, hat man sich «aus ökonomischen Gründen», wie es in der Botschaft heisst, für eine Komplettsanierung entschieden. Da das Objekt kantonal geschützt ist, besteht ein Recht auf Subventionsbeiträge. Gemäss Vorabklärungen beteiligt sich die kantonale Denkmalpflege zu 80 Prozent an den Kosten fürs neue Schilfdach. Der Ortsbürgergemeinde verbleiben somit Restkosten von Rund 14 000 Franken. (rap)