48 Stunden, nachdem bekannt geworden war, dass die Wynentaler Bäcker-Konditorin Ramona Bolliger (21) an der Berufsweltmeisterschaft in Abu Dhabi die Goldmedaille gewonnen hat, kehrte die WorldSkill-Heldin heim. Zuerst gab es einen grossen Empfang in der Messe Zürich. Rund 1000 Fans und 1 Bundesrat feierten Ramona Bolliger und ihre Kollegen.

Bundesrat Johann Schneider Ammann gratulierte der Aargauerin persönlich. Er sagte an die Adresse Aller WorldSkill-Teilnehmer: «Dieser Erfolg ist eine Entschädigung für sehr viel Aufwand – eine Motivationsspitze in die Zukunft, wie sie besser nicht sein könnte.» Er sei wahnsinnig stolz auf die Equipe. Ramona Bolliger durfte in einem Interview vor den tausend Personen kurz die Wettkampftage schildern.