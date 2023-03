Trainermangel «Falls wir keine Trainer und Betreuer finden, sind wir gezwungen, Mannschaften abzumelden» Im April startet für die E-Juniorinnen und -Junioren des SC Schöftland die Rückrunde. Sollten sich nicht bald neue Trainer und Betreuer bewerben, müssen vielleicht künftig einige Teams an den Wochenenden zu Hause bleiben.

Beim SC Schöftland fehlt es an Betreuungspersonen und Trainern für die E-Junioren. Symbolbild: Alexander Wagner

Insgesamt 250 Juniorinnen und Junioren spielen aktuell beim SC Schöftland Fussball. Etwa ein Fünftel davon ist zwischen zehn und elf Jahren alt und somit Teil des E-Pools, der fünf Mannschaften stellt. Die Kinder spielen neben den Trainings unter der Woche auch an Matches am Wochenende. Das Problem: Es hat nicht genügend Personen, die sie dorthin begleiten können.

Aus diesem Grund ist der Verein seit ein paar Wochen auf der Suche nach neuen Trainerinnen und Trainern sowie Betreuungspersonen. «Falls wir keine Trainer und Betreuer in den nächsten zwei bis drei Wochen finden, sind wir gezwungen, ein bis zwei Mannschaften (von der Meisterschaft) abzumelden und entsprechend auch die Anzahl Junioren bei den Trainings zu beschränken», heisst es in einem Facebook-Post der Mannschaft.

Aktuell kümmern sich insgesamt vier bis sechs Personen um die E-Juniorinnen und -Junioren. Einzelne Trainer sind auch Spieler und haben am Wochenende selber Fussballspiele. Dadurch könnten sie dann keine Mannschaft betreuen, erklärt Präsident Heinz Wölfli.

Nicht nur in Schöftland ist die Situation schwierig

Heinz Wölfli wünscht sich viele neue Trainerinnen und Trainer beim SC Schöftland. Archivbild: Colin Frei

Zwei bis vier neue Trainer und Betreuer zu gewinnen, sei deshalb das Ziel des Aufrufs. «Wir haben dafür auch schon alle Eltern der Kinder angeschrieben», sagt Wölfli. Wie ihm vom Aargauer Fussballverband (AFV) mitgeteilt wurde, sei der Trainermangel aber nicht nur in Schöftland ein Problem. «Gleich wie in allen anderen Branchen sind zurzeit halt auch Trainer rar», ergänzt er. Das habe man schon in der Hinrunde gemerkt. Dann wurde das E-Pool-Konzept des AFV eingeführt.

So knapp wie jetzt ist es dem Präsidenten zufolge aber noch nie geworden. «Wir werden an der Vorstandssitzung Ende März eine definitive Entscheidung treffen», sagt Wölfli. Saisonstart ist im April.

Trainings seien nicht gefährdet

Aktuell ist er noch guten Mutes: «Es haben sich schon einzelne Leute gemeldet», so Wölfli. Dennoch hoffe man auch weiter auf Bewerbungen für die offenen Stellen. Bei den Trainern sei neben Fussballverständnis auch eine Ausbildung in diesem Bereich die Voraussetzung. «Betreuer müssen kein Diplom haben», sagt er und ergänzt: «Pro Mannschaft haben wir eigentlich einen Trainer und eine Betreuungsperson», sagt Präsident Heinz Wölfli. Dies, damit die Kinder auch dann eine bekannte Bezugsperson haben, wenn einer der beiden krank ist.

Auch ohne neue Trainerinnen und Trainer könne der Trainingsbetrieb aber aufrechterhalten werden. «Wir haben eine super Anlage und können einander unter der Woche gut aushelfen», sagt Wölfli. Auch Übergangslösungen wie einzelne spielfreie Wochenenden oder Matchverschiebungen vom Wochenende auf einen Wochentag seien schon ins Auge gefasst worden. Langfristig seien mehr Trainer aber unabdingbar. «Gerade wenn wir auch in die kommende Saison schauen», so Wölfli. Einen Mitgliederstopp, wie er in anderen Vereinen der Region eingeführt worden sei, wolle man beim SC Schöftland unbedingt verhindern.