Teufenthal/Unterkulm Infoanlass statt Gerüchteküche: Die Fragen hatte die Stimmbevölkerung zur Erschliessung des Industriegebiets Unterkulmer und Teufenthaler nahmen punkto Erschliessung Feldmatte/Chrüzmatt Gemeinderäte in die Mangel.



Das erhemaligen Injecta-Areal in Teufenthal liegt gleich beim Bahnhof Teufenthal.







«Schön sind Sie so zahlreich erschienen, um Informationen aus erster Hand zu erhalten, anstatt Gerüchten zu folgen.» – Das sagte Niklaus Boss, Gemeindeammann von Teufenthal, an der Infoveranstaltung zur Erschliessung der Industriegebiete Chrüz- und Feldmatte. Sein ehemaliges Militäramt sollte Boss an diesem Abend zugutekommen. Nur wenige Minuten nach Beginn der Infoveranstaltung machte das Mikrofon nicht mehr mit. «Als ehemaliger Kompaniekommandant sollte ich das auch ohne Mikrofon schaffen. Wer mich nicht hört, soll die Hand heben.»

Der Gast wurde plötzlich Auskunftsperson

Viele Gäste nahmen diese Einladung (einige sogar mehrmals) an. Ein älterer Herr bezeichnete die Auszonung einer südlich gelegenen Fläche des Gebiets ironisch als «Meisterleistung von Unterkulm». So habe nun Teufenthal den Mehrverkehr durch die Erschliessungsstrasse.

Bauverwalter Reto Müller, der eigentlich nur als Gast an der Veranstaltung war, entgegnete: «Es war in der Tat eine Meisterleistung. Aber eine von Teufenthal.» Die letzten Baubewilligungen in der Feldmatte habe die Gemeinde vom Kanton nur mit dem Versprechen erhalten, einen neuen Quartier-Anschlusses zu bauen.

Weiter wurde über den Landpreis diskutiert. Laut der beiden Gemeinden soll Land für den Strassenbau für 180 Franken pro Quadratmeter erworben werden können. «Ich weiss aus sicherer Quelle, dass das mindestens doppelt so viel kosten wird», sagte ein aufgeregter Stimmbürger. Die Quelle verriet er nicht. «Offenbar haben wir da unterschiedliche Einschätzungen», sagte der Teufenthaler Vizeammann Peter Weber darauf. Die Diskussion zog sich noch minutenlang hin, auch wenn unterdessen andere Fragen gestellt wurden.

Weiter wurde mehrmals gefragt, ob zwei Lastwagen auf der Schmittengasse kreuzen können. Die Frage konnte nicht abschliessend für alle Strassenabschnitte geklärt werden. «Wir nehmen das Anliegen aber natürlich entgegen», sagte Weber, der das Projekt seit Jahren begleitet. «Ich habe dennoch das Gefühl, dass die Erschliessung für Teufenthal und für Unterkulm wichtig ist», ergänzt er.

Die Bevölkerung soll vom Dörfligeist wegkommen

Auch der Teufenthaler Gemeindeammann Niklaus Boss betonte die Wichtigkeit der Erschliessung für die Region immer wieder. «Wir zählen auf die Weitsicht der Bürgerinnen und Bürger.» Das Hauptziel sei doch, Arbeitsplätze zu schaffen, konstatierte auch Unterkulms Gemeindeammann Emil Huber: «In den letzten 25 Jahren ist die Unterkulmer Bevölkerung um 26 Prozent gestiegen. Das sind 3500 Personen, also 140 Neuzuzüger pro Jahr. Gleichzeitig gingen über 1000 Arbeitsplätze verloren (18 Prozent). «Netto sind das 44 Prozent Differenz.» Das wiederum bedeute, dass mehr Leute pendeln müssen. «Das wollen wir verhindern», sagt er zu den rund hundert versammelten Bürgerinnen und Bürgern.

Peter Weber zieht trotz einigen Abschweifungen und Diskussionen über «Nebensachen» ein positives Fazit zum Mittwochabend: «Manchmal wurden bei den Voten die Rahmenbedingungen zur Seite geschoben. Im Grossen und Ganzen habe ich mich aber über die rege Diskussion gefreut». An der Unterkulmer Winter-Gemeindeversammlung vom 25. November und einen Tag später in Teufenthal wird über die Zukunft des Erschliessungsprojekts abgestimmt.

Doch was geschieht, wenn das Unterkulmer Stimmvolk das Projekt an der Gmeind ablehnt? Lohnt es sich dann für Teufenthal überhaupt noch, darüber abzustimmen? «Natürlich!», antwortet der Teufenthaler Gemeindeammann Niklaus Boss. Schliesslich könne man auch nach der Gemeindeversammlung noch das Referendum ergreifen. «Wir werden auf jeden Fall noch abstimmen.».