Teufenthal Vorerst keine Märchenhochzeiten: Einwendungen gegen die Umnutzung der Trostburg In der Teufenthaler Trostburg sollen bald standesamtliche Trauungen durchgeführt werden dürfen. Gegen das dazugehörige Baugesuch sind jedoch zwei Einwendungen eingegangen. Es geht um Mehrverkehr.

In der Trostburg Teufenthal sollen bald Trauungen durchgeführt werden dürfen. Ginesta.ch

Als die Siesta-Immobilien AG die Teufenthaler Trostburg im Frühling 2021 übernahm, war das Ziel, diese wieder öffentlich zugänglich zu machen. Nachdem das Schloss 20 Jahre lang in Privatbesitz war, sollte es der Bevölkerung nun als Veranstaltungsort Freude bereiten. Unter anderem Mittelaltermärkte und Co-Working-Spaces wurden damals auf einer Website als Nutzungsmöglichkeiten aufgeführt. Wegen Corona und fehlender Bewilligungen wurden die Pläne aber im Wesentlichen auf standesamtliche Hochzeiten beschränkt. Der Zivilstandskreis Menziken will drei Räume auf dem Schloss für Trauungen nutzen.

Bewilligt werden muss auch die Nutzung des Aussenbereichs, wo in Zukunft Apéros, Konzerte und Lesungen stattfinden sollen. Die Baugesuche lagen bis letzte Woche in Teufenthal auf. Es sind, Stand gestern, zwei Einwendungen eingegangen. «In beiden Fällen geht es grundsätzlich um Angst vor Mehrverkehr», sagt Reto Müller, Bauverwalter der Region Kulm. Im Betriebskonzept, das im Moment noch vom Kanton geprüft wird, ist unter anderem die Parkplatz-Situation geregelt: Neben 16 bewilligten Parkplätzen gibt es eine Abmachung mit dem Restaurant Herberge. Schlossbesucher können ihre Fahrzeuge auch dort abstellen.

«Die Burg hat ein Recht, sich zu finanzieren»

«Die Website mit den vielen Angeboten hat die Anwohnenden ziemlich verunsichert», erklärt sich Müller den immer noch andauernden Widerstand gegen die Umnutzung des Lokals. Dem Bauverwalter zufolge seien bei der Gemeinde in den letzten Monaten aber keinerlei Beschwerden in Bezug auf Ruhestörungen rund ums Schloss eingegangen. Die Befürchtung findet er deshalb etwas übertrieben. «Die Burg hat ein Recht, sich zumindest teilweise zu finanzieren», sagt er. Dadurch, dass die Siesta-Immobilien AG aus Rüschlikon als Schlossbesitzerin den Unterhalt übernimmt, könne sich die Bevölkerung schliesslich am Anblick der historischen Liegenschaft erfreuen.

Die Einwender zeigen sich aber Gesprächsbereit: Laut dem Bauverwalter besteht bei beiden Parteien der Wunsch, mit dem Schlossbesitzer in Kontakt zu treten. Eine Entscheidung von Seiten der Gemeinde erwartet Müller frühestens im September. Dann muss der Kanton das Konzept noch bewilligen. Bis dahin darf der Besitzer lediglich private Veranstaltungen auf dem Schloss durchführen. An Nachfrage mangelt es laut Müller auf jeden Fall nicht: «Es haben sich bereits diverse Interessenten für eine Trauung auf der Trostburg gemeldet.»