Teufenthal Reduzierte Kunst, grosse Vielfalt: Bruno Weber stellt an der «Art Feldmatte» aus Der Künstler hat schon in China ausgestellt. Am kommenden Wochenende zeigt er seine Werke im Rahmen der «Art Feldmatte» in Teufenthal.

Brune Weber zeigt seine Werke in Teufenthal. Sibylle Haltiner

In Bruno Webers Werken kann man sich verlieren. Je länger man sie betrachtet, desto mehr Details enthüllen sie. Formen und Figuren kommen zum Vorschein, die beim ersten Blick noch verborgen waren. Buchstaben, Tiere, geometrische Formen, Gesichter. Auch wenn der Grossteil seiner Kunst auf Schwarz und Weiss reduziert ist, beeindruckt sie durch grosse Tiefe, Vielfalt und Aussagekraft. Bruno Webers Passion ist das Papierschneiden.

Nicht alles ist symmetrisch

Im Unterschied zum Scherenschnitt wird beim Papierschnitt mit dem Messer gearbeitet. Gleich wie beim klassischen Scherenschnitt faltet Bruno Weber das Papier zuerst, sodass beim Schneiden symmetrische Muster und Formen entstehen. Anschliessend klappt er den Schnitt auf und bearbeitet jene Partien, welche kein gegengleiches Pendant haben. Trotz aller Feinheit bestehen sogar seine grossen Werke aus einem einzigen Blatt.

Inspiration findet der 68-Jährige überall. «Wenn ich etwas sehe, fange ich in Gedanken gleich mit dem Gestalten an», erzählt der Künstler. Seine Werke skizziert er nur grob, bevor er das Messer anlegt. Er sagt:

«Meistens weiss ich genau, was ich schneiden will, doch manchmal schneidet die Hand wie von allein. Das hat etwas Beruhigendes, Meditatives an sich.»

Er legt ein grosses Augenmerk auf die Verteilung von Schwarz und Weiss, da diese sehr wichtig für den Gesamteindruck des Werkes ist.

Aus Leidenschaft Lehrer und Künstler

Trotz Mithilfe auf dem elterlichen Bauernhof fand Bruno Weber bereits als Kind Zeit, viel zu zeichnen und zu malen. Nach Abschluss des Lehrerseminars arbeitete er einige Jahre an einer Primarschule und liess sich später an der Kunstgewerbeschule zum Werklehrer ausbilden. Danach bildete Bruno Weber während vieler Jahre angehende Primar- und Reallehrerinnen und -lehrer im Fach Werken aus.

Die Kunst hatte auch neben der Arbeit und der Familie mit drei Kindern immer einen grossen Stellenwert. Seit rund 25 Jahren besitzt Bruno Weber in Vordemwald ein grosszügiges Atelier, in welchem er arbeitet, Papierschnittkurse anbietet und auf drei Stockwerken seine Bilder ausstellt.

«Die Reduktion auf das reine Schwarz-Weiss und die Eingrenzung der Kreativität gefallen mir am Papierschnitt besonders», erklärt Bruno Weber. «Zudem ist für mich die Symmetrie als Ausgangssituation ein gutes Gestaltungsmittel.» Doch manchmal zieht es den Künstler auch zur Farbe. Dann packt er seine Malutensilien und setzt sich mitten in der Natur auf ein kleines Stühlchen. Vor Ort entstehen Landschaftsaquarelle, die er in einem Zug fertigstellt.

Seit einiger Zeit kombiniert Bruno Weber seine beiden Leidenschaften, bearbeitet manchmal ein bestehendes Aquarell mit dem Schnittmesser oder unterlegt Papierschnitte mit einem farbigen Untergrund. Gerne kombiniert der Künstler auch gegensätzliche Motive, auf einem seiner Werke zieht eine schwarze Papierschnitt-Kamelkarawane durch eine Aargauer Aquarelllandschaft.

Künstlerinnen und Künstler aus der Region stellen aus

In seiner über 40-jährigen künstlerischen Tätigkeit durfte Bruno Weber seine Kunst an vielen Orten im In- und Ausland präsentieren, beispielsweise in China. Am Wochenende jedoch können seine Papier- und Metallschnitte in Teufenthal bewundert werden. Zusammen mit fünf weiteren Künstlerinnen und Künstlern stellt er an der «Art Feldmatte» aus.

Neben dem Organisationsteam Esther und Reto Baumann, die Schmuck und Eisenskulpturen zeigen, sind Yvonne Berger mit Tonobjekten und Vasen, Gaby Neth mit Acryl- und Mischtechnikbildern sowie der Bildhauer Alois Hermann vertreten. Die Ausstellung dauert vom 21. bis zum 23. Oktober und findet, wie der Name sagt, in der Industrie Feldmatte in Teufenthal statt. Lisa und Jan Weisskopf bieten zudem Weindegustationen an. Am Sonntag findet ab 11 Uhr eine Matinee mit Musik statt.