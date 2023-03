Teufenthal Nur zwei Frauen in 50 Jahren: Bleibt der Gemeinderat ein Männergremium? Ende Februar ist Vizeammann Matthias Anderau aus dem Teufenthaler Gemeinderat ausgetreten. Die Ersatzwahl findet im Juni statt. Im Gremium sucht man aktiv nach einer Frau – bisher vergebens.

Schafft es dereinst wieder mal eine Frau in den Gemeinderat von Teufenthal? Bild: Britta Gut

«Haben Sie gewusst...», beginnt ein Abschnitt in den Teufenthaler Gemeindenachrichten. Es beschreibt, dass das in den letzten fünfzig Jahren gerade mal zwei Frauen Einsitz im Gemeinderat hatten. «Liselotte Dainese war von 2002 bis 2009 Gemeinderätin. Ursula Starck Plüss trat 2010 ihre Amtsperiode an», heisst es. Plüss demissionierte 2011. Seither sind nur noch Männer im Gremium.

Seit Vizeammann Matthias Anderau Ende Februar 2023 offiziell demissionierte, ist der Gemeinderat wieder auf der Suche nach einem neuen Mitglied. Dabei werden gemäss Ammann Niklaus Boss geeignete Frauen direkt angesprochen. «Das haben wir auch früher so gemacht», ergänzt er. Bisher ohne Erfolg. Boss bleibt aber zuversichtlich: «Wir werden sicherlich jemanden finden.» Die Anmeldefrist ist am 5. Mai, die Wahl am 18. Juni.