Teufenthal Möglichst keine Parkfelder und vielleicht ein neuer Bahnhof: Das sind die Ergebnisse der Injecta-Machbarkeitsstudie Wie soll das Teufenthaler Injecta-Areal in Zukunft genutzt werden? Am Dienstag, 24. Januar, informiert der Gemeinderat über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, die dazu gemacht wurde. Diese sorgte an der Winter-Gemind 2021 für Diskussionen.

Am 24. Januar informiert die Gemeinde über die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie des Injecta-Areals. Michael Küng

«Generell freut es uns natürlich, dass die Ergebnisse der Studie die Meinung des Gemeinderates unterstützen», sagt Gemeindeammann Niklaus Boss in Bezug auf die Ergebnisse des Studienauftrags zum Teufenthaler Injecta-Areal.

Dass die Studie überhaupt in Auftrag gegeben werden durfte, ist dem Referendumskomitee «Zukunft Teufenthal» zu verdanken. Nachdem der Antrag für die Studie an der Wintergmeind 2021 erst wegen einer Stimme abgelehnt wurde (34 zu 33), ergriff dieses das Referendum – erfolgreich. Bei der Abstimmung im Februar 2022 sprach sich schliesslich doch die Mehrheit der Teufenthaler Stimmbevölkerung für die Umsetzung der Machbarkeitsstudie für 145'400 Franken aus.

Knapp einen Monat später setzte der Gemeinderat sein Versprechen, die Bevölkerung beim Planungsprozess mehr einzubinden, mit einer Onlineumfrage zur Zukunft des Injecta-Areals in die Tat um. Die Antworten der 47 Teilnehmenden wurden anschliessend den zwei Planungsbüros zum Einbezug in die Studie zur Verfügung gestellt.

Aktuell liegt das Injecta-Areal in einer Industriezone. «Der Gemeinderat würde gerne einen Teil in Gewerbe-, Wohn- oder Mischzonen umzonen», so Boss. Gemäss Studie eine sinnvolle Lösung, denn: «Das Gebiet umfasst eine Vielfalt unterschiedlicher Interessen, Potenziale und Nutzungsansprüche auf verhältnismässig kleinem Raum», so der Bericht. Die gelte es zielgerichtet aufeinander abzustimmen.

Konkret wurden im nördlichen und westlichen Teil des Injecta-Areales Gebiete für eine Mischnutzung (Gewerbe, Büro, Wohnen) identifiziert. Zu Beginn des Planungsprozesses wurden Fragen wie «Was ist baulich möglich?», «Wie sieht der Freiraum aus?» oder «Welche Nutzung ist im Injecta-Areal künftig richtig und verträglich?» von den Planern formuliert.

Entwicklung soll als Ganzes geschehen

Die Studie hat ergeben, dass das gesamte Gebiet eine Schlüsselrolle in Teufenthal einnimmt. Aus diesem Grund sei es wichtig, die Wiederbelebung respektive die Entwicklung des Areals als Ganzes zu verfolgen. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht nur die «Filetstücke» des Areales weiterentwickelt werden, sondern auch die problematischeren Teile.

So wolle man verhindern, dass beispielsweise die (rentablere) Wohn- und Mischnutzung realisiert wird «und die belasteten Standorte nicht entwickelt werden», so die Unterlagen zur Studie. Dies soll mittels grundeigentümerverbindlicher Bedingungen erreicht werden.

Ebenfalls kam die Studie zum Schluss, grosse Parkplatzflächen vermeiden zu wollen. Entweder unterirdische Parkplätze oder ein oberirdisches Parkhaus sollen künftig auf dem Injecta-Areal stehen. Weiter können sich die Planungsbüros vorstellen, das Wohlfartshaus unter kommunalen Schutz zu stellen oder das Bahnhofsgebäude zurückzubauen und die Bahnhofsräumlichkeiten ins Erdgeschoss des historischen Kopfbaus zu verlegen.

Letztere Idee sei an der Eigentümer-Informationsveranstaltung aus Angst vor Vandalismus im Kopfbau durch Bahnhofgängerinnen und -gänger bereits auf Gegenwind gestossen. Ammann Boss fügt hinzu: «Es handelt sich bei den in der Studie aufgeführten Zielen nur um Vorschläge, die jetzt in der Planungskommission geprüft und gegebenenfalls in die neue Bau- und Nutzungsordnung übernommen werden.»

Infoveranstaltung in Teufenthaler Kirche

Grundsätzlich sollen möglichst alle zentralen Erkenntnisse der Injecta-Studie in die Erarbeitung der Gesamtrevision Bau- und Nutzungsordnung miteinbezogen und weiter vertieft werden. Diese soll ab Mitte März erneut dem Kanton zur Vorprüfung vorgelegt werden. Geht alles nach Plan, könnte die überarbeitete Bau- und Nutzungsordnung bereits im kommenden Jahr öffentlich aufliegen und – je nach Einsprachen – an der Wintergmeind 2024 angenommen sowie ein paar Monate später durch den Regierungsrat bestätigt werden.

Bevor es so weit ist, können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger aber selber ein Bild von den Ergebnissen der Studie machen. Am 24. Januar veranstaltet die Gemeinde eine Informationsveranstaltung zum Thema in der Kirche in Teufenthal. Dort wird neben den Ergebnissen der Studie auch das weitere Vorgehen betreffend die Revision der Bau- und Nutzungsordnung dargelegt.