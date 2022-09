Teufenthal Mit Wollewindeln zu weniger Müll: Teufenthalerin gibt Stoffwindelberatung Während ihrer Schwangerschaft informierte sich Stefanie Zumbühl erstmals über Stoffwindeln. Seit drei Jahren hilft sie neuen Eltern als Stoffwindelberaterin beim lange vergessenen Thema.

Auch Windeln aus Wolle sind in Stefanie Zumbühls Testpaket. Natasha Hähni

Rund fünfmal am Tag wird ein Kind gewickelt. Wird es älter, nimmt diese Zahl stetig ab. Dennoch: Während ihrer «Windelzeit» produzieren Kinder gemäss verschiedener Elternportale rund eine Tonne Windelmüll. Das gab Stefanie Zumbühl während ihrer Schwangerschaft vor drei Jahren zu denken. «Ich habe mich damals intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt», erzählt sie. Die Lösung für das Müllproblem fand die 35-Jährige bei Stoffwindeln.

«Sie sind nachhaltiger, bunter und auf lange Zeit günstiger», sagt sie. Zumbühl war derart begeistert vom lange vergessenen System, dass sie vor zwei Jahren die Ausbildung zur Stoffwindelberaterin gemacht hat. Nun berät sie neue Eltern und Interessierte in der Region als Teil des Stoffwindelnvereins Schweiz. «Oft kaufen Leute zu Beginn einfach viele Windeln von einer Sorte, dabei gibt es so viele unterschiedliche Systeme und nicht jedem Baby passt jede Windel», erklärt Zumbühl. So könne ein Baby mit «wenig Speck» nicht dieselben Stoffwindeln kaufen wie eines mit viel.

Auf die gesamte Wickelzeit kommt es billiger

Es gibt Windeln aus Wolle, die laut Zumbühl nach ein paarmal Waschen wieder eingefettet werden müssen, damit sie dicht bleiben. Weiter gibt es sehr dünne Windeln, bei denen man die Einlage wechseln kann, All-in-One-Windeln oder Strickbindewindeln. «Die kennen ältere Generationen noch von früher», so die Teufenthalerin. Für einen einfacheren Einstieg vertreibt Zumbühl deshalb Testpakete und bietet Beratungen an, bei denen die verschiedenen Windelsysteme erklärt werden. Weiter erklärt sie beispielsweise auch, dass Stoffwindeln tendenziell öfters gewechselt werden müssen als Wegwerfwindeln, weil sie weniger Feuchtigkeit aufnehmen können. «Dafür hat das Baby dank der rein natürlichen Stoffe weniger Rötungen.»

Rund 25 Wickelmöglichkeiten gibt es bei Stoffwindeln. Natasha Hähni

Ein Einstiegspaket kostet rund 130 Franken. Insgesamt benötigt man laut Zumbühl für ein Kind zwischen 25 und 30 Stoffwindeln. Jede Windel kostet zwischen 15 und 30 Franken. «Das wirkt zu Beginn wie sehr viel Geld, auf die gesamte Wickelzeit gesehen, ist das aber deutlich weniger als bei Wegwerfwindeln», sagt Zumbühl, die in einem Altersheim als Verwaltungsmitarbeiterin arbeitet.

In Deutschland gibt es einen Zustupf

In Deutschland werden Leute, die Stoffwindeln kaufen wollen, in einigen Städten finanziell unterstützt. So beispielsweise in Greifswald. Anfang September beschloss die Stadt, einen Unterstützungsbeitrag von 100 Euro. Dies vor allem, um weniger Müll zu produzieren. Laut Beschlussantrag der CDU-Stadtfraktion machen Wegwerfwindeln im Schnitt rund zehn Prozent des Mülls einer Kommune aus, wie die Nachrichtenagentur dpa schreibt.

Zumbühls Ziel sei es nicht, alle Leute zu einem Leben ohne Wegwerfwindeln zu bekehren. «Im Urlaub benutze ich beispielsweise auch Wegwerfwindeln, weil es nicht immer möglich ist, Windeln zu waschen», sagt sie. Stoffwindeln sollen lediglich wieder eine valable Option für Eltern werden. Ihr dreijähriger Sohn sei übrigens ganz zufrieden mit den Stoffwindeln gewesen. «Das hat aber weniger mit dem Material und mehr mit den farbigen Mustern zu tun!»