Teufenthal «Jetzt können wir das tun, was wir schon lange wollten» – Stimmvolk gibt Startsignal für Wandel So geht es nach dem «Ja» zur Machbarkeitsstudie in Teufenthal weiter mit der BNO.

Hier soll in Zukunft eine Mischung aus Industrie-, Wohn- und Gewerbefläche entstehen. Chris Iseli / WYS

Die Teufenthalerinnen und Teufenthaler haben entschieden: Die Machbarkeitsstudie über das Injecta-Areal wird in Auftrag gegeben. Von 494 Abstimmenden waren 264 mit dem Kredit in der Höhe von 145400 Franken einverstanden. 230 Personen stimmten dagegen. Doch was bedeutet das «Ja» an der Urne nun für die Wynentaler Gemeinde?

«Jetzt können wir das tun, was wir schon lange wollten», sagt Ammann Niklaus Boss. Das Areal, das der Foncière Commer­ciale Teufenthale SA aus Fribourg gehört, liegt ihm zufolge an bester Lage und hat viel Potenzial, das wegen der jetzigen Zonierung nicht genutzt wird. Die Umzonung eines Teils des Injecta-Areals für Wohn- und Gewerbenutzung wurde im Rahmen der Vorprüfung der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) vom Kanton abgelehnt, weil das öffentliche Interesse nicht dargelegt worden sei. Das wird nun mit der Machbarkeitsstudie nachgeholt.

Es ist die erste BNO-Revision unter Gemeindeammann Niklaus Boss. Britta Gut

Wenn die Rechtskraft der Abstimmung im März eintritt, werden drei Büros mit der Studie beauftragt. Die Büros wurden schon im Vorfeld ausgesucht. Sie werden in einem nächsten Schritt verschiedene Nutzungsszenarien bis August dieses Jahres ausarbeiten. Dabei sollen folgende Fragen geklärt werden: Welche Art von Nutzungsmischungen sind für die Gemeinde wünschenswert, verträglich und verhältnismässig? Im Vorfeld werden die Erwartungen und Wünsche der Bevölkerung per Online-Fragebogen eingeholt. Im September sollen die Ergebnisse dann der Bevölkerung vorgestellt werden.

Die Machbarkeitsstudie ist Teil der BNO

Parallel dazu überarbeitet der Teufenthaler Gemeinderat die restlichen Kritikpunkte der BNO-Vorprüfung. Im Oktober oder November 2022 will Boss die Vorprüfung beantragen.

Beim Mitwirkungsverfahren, welches ab Frühling 2023 stattfinden wird, kann die Bevölkerung bis Ende des zweiten Quartals ihre Ansichten zur BNO mit der Gemeinde teilen. Im November 2023 soll dann die öffentliche Auflage stattfinden. «Während dieses Monats können schriftliche Einwendungen eingereicht werden», sagt Boss. Einzeln würden dann Einwendungsverhandlungen geführt.

«Wir müssen, wie die meisten anderen Gemeinden auch, Gebiete auszonen.»

Das gebe nun mal immer Diskussionen. Anders als im Mitwirkungsverfahren, wo sich alle Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde melden können, muss eine Einwendung aber begründet sein.

«Die Basis für den richtigen Weg gelegt»

Können alle Einwendungen gelöst werden, könnte die BNO bereits an der Sommer-Gmeind 2024 verabschiedet werden. «Wir legen jetzt die Grundlagen für den richtigen Weg fest», sagt Boss.

Was der Investor dann damit machen will und ob der jetzige Investor bis zur Verabschiedung der BNO bleibt, werde sich zeigen. «Bis Sommer 2024 fliesst noch viel Wasser die Aare herunter», sagt Boss.