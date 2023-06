Teufenthal «Impulskontrolle und Konzentration erschwert»: Pädagogische Pause für Kindergärtler Teufenthal will die Blockzeit für das erste Jahr im Kindergarten anpassen. Darüber hat nun die Gemeindeversammlung zu befinden.

Teufenthal will neben der Schulzeit auch das Personalreglement abändern. Bild: Britta Gut

Neben dem geplanten Austritt aus dem Gemeindeverband Sozialdienst des Bezirks Kulm wird an der Teufenthaler Gemeindeversammlung vom 16. Juni auch über die Schule diskutiert. Beziehungsweise über die Schulzeiten: Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Blockzeiten der Schule, die Stand heute wochentags von 8 bis 11 Uhr dauern, anzupassen.

Das hat den Hintergrund, dass die jüngsten Schulkinder, die frisch in den Kindergarten kommen, erst vier Jahre und somit noch nicht alt genug seien, um eine ganze Woche in der Schule zu sitzen. Oder wie es der Gemeinderat in den Unterlagen zur Gmeind erklärt: «Die 1.-Kiga-Kinder, welche jeden Morgen den Kindergartenunterricht besuchen, sind oftmals übermüdet, was ihre Impulskontrolle, Konzentration und Aufnahmefähigkeit im Unterricht zusehends erschwert.»

Deshalb haben die Kinder bereits heute einen Vormittag pro Woche frei, momentan ist das am Mittwoch. Weil die Schule aber während der Blockzeit die Betreuung des Kindes gewährleisten muss, gilt das derzeit auch für den freien Morgen. Sprich, die Eltern können ihre Kinder trotzdem bringen, was die Kapazität der Lehrpersonen belastet. Das soll sich mit dem Antrag ändern. Da die Auswirkungen für die Eltern bereits im nächsten Schuljahr spürbar wären, will der Gemeinderat im Schuljahr 23/24 die Kostengutsprache für die externe Betreuung der Kinder im ersten Kindergarten während der Blockzeit am Mittwochmorgen gewähren.

Wertberichtigungen fressen Steuerertrag

Weiter wird an der Gemeindeversammlung auch die Jahresrechnung 2022 vorgelegt. Die schloss deutlich besser ab als gedacht: Statt eines Verlusts von rund 55'000 Franken blieb am Ende des Jahres ein Gewinn von über 333'000 Franken in der Kasse übrig. Das liegt in Teufenthal nicht an den Steuern, auch wenn man mehr eingenommen hat als ursprünglich budgetiert. So haben etwa die Einkommenssteuern (Steuerfuss 122 Prozent) die Erwartungen um rund 108’000 übertroffen – da die Gemeinde aber unerwartete Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von fast 164'000 Franken bilden musste, fiel der Mehrertrag gleich wieder weg.

Das Plus in der Kasse liegt eher an Einsparungen auf der Kostenseite. So wurde etwa der budgetierte Nettoaufwand der Sozialen Sicherheit um rund 257'000 Franken unterschritten, weil die Ausgaben in der materiellen Hilfe stark gesunken sind. Oder auch der Bildungsaufwand, der kam letztlich rund fast 70'000 Franken unter Budget zu liegen. Wegen Lehrerlöhnen, heisst es: «Die Gemeindebeteiligung am Pauschalaufwand der Schulen fiel tiefer aus, da eine Erhöhung der Lehrerlöhne zwar budgetiert wurde, auf Stufe Grosser Rat schlussendlich dennoch abgelehnt wurde.»

Und schliesslich beantragt der Gemeinderat neben einem zeitgemässen, weil totalrevidierten Personalreglement (das letzte war zehn Jahre alt, 2013 war weder Vaterschaftsurlaub noch Homeoffice ein Thema) einen Kredit in Höhe von 855’000 Franken, mit welchem die Schlossmatt entflechtet werden soll. Zumindest elektrisch: Damit soll die Kabelverteilkabine zurückgebaut und durch eine neue ersetzt werden. Hinzu kommen unter anderem ein neues Kabel zur Transformatorenstation Dorf und eine Verbindung zur Kabine am Trostburgweg. Das Projekt berücksichtige die absehbare Entwicklung bei Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Ladestationen für die E-Mobilität, so der Gemeinderat.