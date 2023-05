Teufenthal «Ich bin mir sicher, auch Abwasserleitungen können spannend sein»: Nadja Rossier will in den Gemeinderat Am 18. Juni finden in Teufenthal Ersatzwahlen für den frei werdenden Gemeinderatssitz statt. Nadja Rossier, 38, erzählt im Gespräch, wieso sie sich angemeldet hat und warum sie der neue Kreisel nicht ganz überzeugt.

Nadja Rossier will in den Teufenthaler Gemeinderat. Bild: zvg

«Ich habe in letzter Zeit immer die Augen für neue Herausforderungen offen gehalten», erzählt Nadja Rossier. In einer Publikation der Gemeinde habe sie schliesslich gefunden, was sie suchte: den Aufruf, für den frei werdenden Sitz im Gemeinderat zu kandidieren. Nach kurzer Überlegungsphase habe sie sich schliesslich dazu entschieden, sich anzumelden. Die Ersatzwahl ist auf den 18. Juni angesetzt. Sie kommt, nachdem Vizeammann Matthias Anderau im Februar seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben hat.

Die 38-jährige Lehrerin lebt seit 2020 in Teufenthal. Im Frauenturnverein der Gemeinde ist sie aber seit 16 Jahren als Leiterin tätig. «Ich bin mit meiner Familie als Kind von Gränichen nach Teufenthal gezogen», erzählt sie. Zwischenzeitlich habe sie in der Region Lenzburg und Aarau gewohnt, auf der Suche nach einem Haus sei sie aber wieder auf Teufenthal gestossen. Seither wohnt sie mit ihren beiden Söhnen (vier und sechs Jahre alt) und ihrem Mann im Wynentaler Dorf. «Meine Familie und viele meiner Freunde leben hier», sagt sie.

Dürfte sie aussuchen, würde sie sich im Gemeinderat für die Ressorts Kultur, Soziales und Bildung entscheiden. Die seien für sie als Pädagogin am naheliegendsten. Seit sieben Jahren unterrichtet die Parteilose an einer Aargauer Privatschule. Aber auch die anderen Ressorts sehe sie als Chance. «Bauwesen wäre sicherlich auch spannend und ganz ehrlich – ich bin mir sicher, auch Abwasserleitungen können spannend sein», sagt Rossier und lacht.

Der Lieblingsplatz ist derzeit ein Weg

Potenzial sieht die Gemeinderatskandidatin vor allem bei der Schulwegsicherheit. «Wir haben in Teufenthal immer noch Gebiete, die für Schulkinder gefährlich sein können», sagt sie. Beispielsweise die Überquerung des neuen Herberge-Kreisel mit dem Bahnübergang und der Strasse sei für jüngere Kinder herausfordernd, findet Rossier. Auf dem Weg vom Quartier Rau bis zur Schule müssen Kindergarten- und Schulkinder ausserdem eine sehr schmale, gefährliche Passage entlang der Kantonsstrasse laufen, erzählt Rossier.

Weiter findet sie Begegnungszonen in der Gemeinde wichtig. «Ob im Dorfkern oder an einem anderen Ort im Dorf, spielt mir keine Rolle», so Rossier. Der Austausch, der auf diesen Plätzen stattfinden könnte, könnte als Anstoss dienen, um den Zusammenhalt im Dorf zu fördern, findet sie.

Die Gemeinde sei aber bereits auf einem guten Weg, Teufenthal noch familienfreundlicher zu gestalten. «Ich würde mich freuen, meine Ideen einzubringen», sagt sie. Wichtig seien ihr dabei nicht nur Familienthemen, sondern alle Anliegen der Bevölkerung, wie sie sagt.

Heute ist ihr Lieblingsplatz ein Weg: «Der Spaziergang von der Trostburg zur Liebegg, auf dem Spaziergang hat es immer wieder Bänkli, auf denen man die Aussicht geniessen kann», sagt sie.