Teufenthal Doch kein neues Kommunalfahrzeug: Gemeinde streicht Traktandum für Winter-Gmeind An der Teufenthaler Gemeindeversammlung am 25. November wird unter anderem über einen Zusatzkredit für die BNO-Revision abgestimmt. Ein anderes Traktandum hat es nicht bis zur Gmeind geschafft.

Die Machbarkeitsstudie für das Injecta-Areal wurde im letzten Jahr per Referendum angenommen. Chris Iseli (Archiv: 2015) / WYS

Von den aufgeführten sechs Traktanden werden an der Teufenthaler Winter-Gmeind nur fünf besprochen. Der Kredit über 84'500 Franken für ein neues Kommunalfahrzeug wurde vom Gemeinderat zurückgezogen. Das hat gemäss Ammann Niklaus Boss unter anderem damit zu tun, dass die Geschäfte bereits Ende September definiert werden müssen. «Damals war das Traktandum noch nicht ausgereift», sagt er. Weil man Geschäfte im Nachhinein zwar zurückziehen, aber keine neuen hinzufügen kann, habe sich der Gemeinderat entschieden, es dennoch aufzuführen.

Das aktuelle Gefährt ist acht Jahre alt und wird bald vorgeführt. «Es soll nun zuerst einmal gründlich abgeklärt werden, ob ein Ersatz wirklich notwendig ist», so Boss. Sei dies der Fall, wolle man die günstigste Neuanschaffung eruieren. Und: «Ein Notfall könnte immer mit einem Mietfahrzeug überbrückt werden.»

Anfang 2023 werden die Unterlagen eingereicht

Am Freitagabend wird auch über ein Zusatzkredit über 100'000 Franken für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland entschieden. Grund für den Antrag ist gemäss Boss, dass die Umnutzung des Injecta-Areals beim Einholen der Offerten noch nicht Bestandteil der BNO-Revision war. «Die ist erst mit der Erarbeitung des räumlichen Entwicklungsleitbilds (REL) dazugekommen. Bis zur Abspaltung der «Injecta-Problematik» von der BNO-Revision kamen dabei erhebliche Kosten auf. «Weitere Abklärungs- und Planungskosten entstanden durch die Rückmeldung des Kantons aufgrund der vorläufigen Vorprüfung», sagt Boss.

Ob künftig weitere Kosten dazukommen, hängt laut dem Ammann vom Verlauf der Vorprüfung und der Anzahl Einspracheverfahren ab. Anfang 2023 werden die Unterlagen erneut beim Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Anschliessend ist das Mitwirkungsverfahren. «Wenn es gut läuft, sollten wir Ende 2024 vor die Gemeindeversammlung gehen können. Läuft es schlecht, erst 2025», so Boss. Sein Ziel ist es, die Revision der BNO noch in dieser Legislaturperiode abzuschliessen. Lehnt der Souverän es am Freitagabend ab, hätte das Konsequenzen: «Es gibt leider keine Alternative. Wir müssen da durch und in den sauren Apfel beissen. Die Revision zu stoppen, steht ausser Frage. Das käme noch viel teurer.»

Weiter sollen 280'000 Franken für die Sanierung der Werkleitungen sowie die Erneuerung der Strassenbeleuchtung am Blumenweg bewilligt werden. Die Elektrizitätsleitung am Blumenweg ist mindestens 35 Jahre alt. Zudem soll das Budget 2023 mit gleichbleibendem Steuerfuss von 122 Prozent und einem Minus von 162'500 Franken bewilligt werden.