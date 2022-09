Jubiläum Der Turnverein Teufenthal wird 150 Jahre alt: Gefeiert wird mit einer grossen Turnshow und einem Museum Seit 1871 gibt es den Turnverein Teufenthal. Alle Etappen der letzten 150 Jahre haben zwei Vereinsmitglieder zu einer Jubiläumsschrift und einem temporären Museum verarbeitet.

Reto Baumann (links) und Hans-Jakob Peter haben das Museum für das 150-Jahr-Jubiläum sechs Monate lang geplant. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

«Ich weiss noch, wie angespannt wir beim Einturnen waren», erzählt Hans-Jakob Peter. «Wir wussten, dass wir sicher nicht die Schlechtesten waren, mit einem Sieg haben wir aber auf keinen Fall gerechnet. Das war genial», fährt er fort. 1986 gewann der Turnverein Teufenthal erstmals den Schweizer-Meister-Titel im Sektionsturnen in der Kategorie Sprünge. Damals war Peter 32 Jahre alt. Als der Verein im Folgejahr nochmals gewann, habe er bereits nicht mehr mitgeturnt.

1986 gewann der Turnverein Teufenthal erstmals die Schweizer Meisterschaft. Zvg/zvg

Nun, zum 150-jährigen Jubiläum des Vereins vom 9 bis 11. September, lässt Peter gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Reto Baumann die goldenen Turnerjahre im Vereinsmuseum wieder aufleben. Sechs Monate haben sie die Ausstellung im Festzelt beim Tennisplatz geplant. «Wir haben rund 60 Bilderrahmen in Brockis gekauft, Tablare und andere Möbel gebastelt sowie die Bar aufgestellt», so Baumann.

Vorgesehen sind unter anderem ein Café, eingerichtet wie vor 100 Jahren, also im 20er-Jahre-Stil, eine Leichtathletik-Wand, eine Garderobe mit Kleidern aus verschiedenen Jahrzehnten, ein Zimmer in 70er-Jahre-Optik, in dem Filme von verschiedenen Wettkämpfen gezeigt werden.

«Es ist schade, dass die Ausstellung nur während dreier Tage ausgestellt ist», sagt Baumann. Für eine längere Ausstellung würden der Gemeinde leider die Räumlichkeiten fehlen, wie Peter eigenen Angaben zufolge mitgeteilt wurde.

1871 wurde der Verein von diesen Herren gegründet. zvg

Aufgestellt wird das Museum von rund 15 Vereinsmitgliedern in der Woche vor dem Jubiläumsfest. Die Stationen der Ausstellung können aber auch in der Jubiläumsschrift nachgelesen werden. Die ist knapp 130 Seiten lang und deckt alles ab, von der Gründung des Vereins 1871 bis zu den Leistungen des wohl berühmtesten Vereinsmitglieds Mark Ramseier.

Dieser war an Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und internationalen Turnieren präsent. Aus finanziellen Gründen wäre die Schrift erst fast gar nicht entstanden. «Reto und ich haben dann Ehrenmitglieder und alle im Dorf, die etwas mit Turnen zu tun haben, angeschrieben», so Peter – mit Erfolg. «Jetzt sind sämtliche Vereinsphasen in einem Buch gesammelt», wie Vereinspräsident Benjamin Bärchtold erzählt.

Ringturnen am Eidgenössischen Turnfest 1955. Zvg/zvg

Neben dem Blick zurück in die Vereinsgeschichte gibt es am Fest aber auch Aktuelles zu bestaunen. Am Freitag gibt es beispielsweise eine grosse Turnshow. «Turnvereine aus Unterkulm, Dürrenäsch, Leutwil, Gränichen Wölflinswil, Sulz sowie der frisch gekrönte Vize-Schweizer-Meister im Bodenturnen, der TV Lenzburg», so Bärchtold.

Abgerundet werde der Abend mit einem Bar- und Partybetrieb. Am Samstag gibt es einen Plauschwettkampf für alle ab 16 Jahren und eine Hüpfburg sowie Kinderschminken für die jüngeren Gäste.

Der Anlass findet mit Ausnahme vom Museum in der Tennishalle Teufenthal statt. Das sei ideal, wie der Vereinspräsident findet: «Für die Turnshows brauchen wir eine Bühne, die genügend Platz bietet, damit die Boden- und Sprungprogramme der Gastvereine gezeigt werden können.» Ausser in der Tennishalle habe man in Teufenthal nirgends Platz für eine Bühne dieser Grösse.

Als Abschluss für den Samstag findet eine grosse Jubiläumsparty statt. Ganz im Zeichen der ehemaligen Schweizer Meister: «Als wir nach der Meisterschaft am Bahnhof Teufenthal ankamen, gab es einen Umzug durch das Dorf», erinnert sich Peter. Baumann, der als Zuschauer dabei war, ergänzt lachend: «Das Ziel war die Beiz!»