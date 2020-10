«Teilweise gibt es keinen Stau mehr»: Situation mit offenen Bahnschranken bis nach Gränichen spürbar

Die Bahnschranken der SBB in Suhr sind für den Strassenverkehr ein Ärgernis: Am Übergang bei Möbel Pfister und beim Rundhaus an der Gränicherstrasse stehen Fahrzeuge teils minutenlang im Stau und warten, bis die Züge auf der früheren Nationalbahnstrecke vorbeifahren. Seit die SBB am 7. September die Personenzüge (die S28 von Lenzburg nach Zofingen) wegen Lokführermangel gestrichen haben, sind die Staus an beiden Bahnübergängen entsprechend entschärft. Mehr noch: Die neue Situation mit den offenen Bahnschranken ist bis nach Gränichen spürbar.