«Tauschen statt Kaufen» in einem riesen Kleiderschrank – der Walk-in Closet kommt gut an

Ein begehbarer Kleiderschrank – der Traum vieler. In Reinach hat er sich am Sonntag verwirklicht: Im Theater am Bahnhof (TaB) fand eine Walk-in-Closet-Veranstaltung statt, also ein riesiger Kleiderschrank, in welchem man nach Herzenslust stöbern und bis zu zehn Kleidungsstücke heimnehmen durfte.

Der Verein Walk-in Closet Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst viele Menschen dazu zu animieren, den eigenen Kleiderkonsum bewusster zu gestalten. Daher organisiert er an verschiedenen Orten Kleidertauschbörsen. Bis zehn gut erhaltene Kleidungsstücke dürfen für fünf Franken Eintritt abgegeben, ebenso viele mitgenommen werden. «Tauschen statt Kaufen» lautet das Motto des Vereins.

Tauschen für langlebigere Kleider

In Reinach fand am Sonntagnachmittag bereits der vierte Walk-in Closet statt. Die 25-jährige Nora Schwob ist in Reinach aufgewachsen und organisiert die Anlässe im TaB. Sie konnte sich über einen grossen Andrang freuen, bereits nach einer Stunde waren 70 Personen da. Gut, dass durch Maskenpflicht und Einbahnverkehr die Hygienevorschriften eingehalten werden konnten. «Oft ist es schwierig, fair hergestellte Kleider zu kaufen, doch durch den Tausch sind sie wenigstens langlebiger», erklärte Nora Schwob den Vorteil einer Tauschbörse.