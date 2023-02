Talentshow Zwischen Barbershop und Bühne: Dieser Menziker Coiffeur hofft auf ein Final-Ticket bei «Stadt, Land, Talent» Der «Singende Coiffeur» ist am 11. März in der SRF-Talentshow zu sehen. Im Alltag singt er vor allem für Freunde, Familie und gelegentlich auch für seine Kundschaft.

Fimi Gusani führt im Freiamt den Coiffeursalon «Flame». Bild: Natasha Hähni/Aargauer Zeitung

Der Coiffeursalon «Flame» in Sins ist gut besucht, ein Kunde läuft gerade aus dem Lokal. Geschäftsführer Fimi Gusani gibt ihm die Hand und läuft wieder ins Geschäft zurück. Eine Wand im Salon ist voll mit Pop-Art-Bildern. Dazwischen hängt ein violetter Badge. Darauf zu lesen: «Stadt, Land, Talent – Talent.»

Am 11. März wird der Wynentaler Coiffeur in der aktuellen Staffel der Talentshow des Schweizer Radios und Fernsehens (SRF) zu sehen sein – angemeldet hat er sich aber eigentlich gar nicht. «Mein bester Freund hat die Bewerbung abgeschickt. Ich hatte dann einfach eine Einladung auf meinem E-Mail», sagt Gusani. Die habe er letztlich dankend angenommen. «Schon als Kind habe ich davon geträumt, einmal bei einer grossen Talentshow teilzunehmen», erinnert er sich.

Auch die Tochter will Sängerin werden

Bisher stand der 28-Jährige vor allem auf kleineren Bühnen, an Hochzeiten zum Beispiel. Zudem produziert er seit rund zwei Jahren unter dem Künstlernamen «Flame» Musik. In seinem Freundeskreis sei er schon seit seiner Jugend als der Sänger bekannt. «Mit 15 Jahren ging ich mit meinen Freunden oft nach Luzern, wo ich dann auf der Strasse gesungen habe», sagt er. Schnell hätten sich dann jeweils Leute um ihn versammelt.

An der Wand seines Salons hängt der Talent-Badge vom Casting. Bild: Natasha Hähni

So viele wie im Stadttheater Langenthal, wo das Casting von «Stadt, Land, Talent» stattfand, seien es aber noch nie gewesen. «Es war der Hammer. Ich hatte einen richtigen Adrenalin-Flash. Am liebsten hätte ich ewig weitergesungen», so Gusani. Angefeuert wurde er bei seinem Auftritt von seinem besten Freund und seiner achtjährigen Tochter. «Seither will sie Sängerin werden», sagt er lachend. Gesungen hat er «Und wenn ein Lied», von Söhne Mannheims. «Ich mag es, mit der Musik Geschichten zu erzählen», führt er aus. Das mache er am liebsten auf Deutsch.

Kunden nahmen an, er könne nicht richtig Deutsch

Trotz der Leidenschaft für die Musik hat sich Gusani als Teenager für die Ausbildung zum Coiffeur entschieden. Seit September hat er seinen Coiffeursalon in Sins. Zuvor führte der Menziker einen Salon in Muri. «Ich war schon immer gerne unter Leuten», hält er fest. Ausserdem sehe er zwischen der Musik und seinem Job als Coiffeur auch Parallelen: «Ich sehe mich als Künstler. Mein Ziel ist es immer, anderen Leuten ein Lachen ins Gesicht zu zaubern.» Mit Erfolg, wie er erzählt: «Bisher ist jede Person, die ich bedient habe, zurückgekommen.»

Das Vertrauen der Kundschaft zu gewinnen, habe ihn aber Arbeit gekostet: «Einige nahmen beispielsweise an, dass ich nicht gut Deutsch spreche.» Mit seiner professionellen Art – «ich arbeite eigentlich immer im Anzug» –, seinem Handwerk und manchmal auch mit einem Ständchen beim Haareschneiden, habe er sich letztlich eine Stammkundschaft aufgebaut.

Einige von ihnen sowie Freunde und Familie werden sich am 11. März versammeln, um das Casting von Fimi Gusani gemeinsam zu schauen. Ob er weitergekommen ist oder nicht, habe er noch niemandem erzählt. «Es soll eine Überraschung werden.» Unabhängig vom Ausgang bei dieser Sendung könne er sich auch vorstellen, in Zukunft bei weiteren Talentshows mitzumachen. In der Zwischenzeit kann man den 28-Jährigen in seinem Coiffeursalon singen hören.