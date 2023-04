Suhr/Kleinwarasdorf Sie stammen aus dem selben kleinen Dörfchen im österreichischen Burgenland – und treffen sich nach 60 Jahren zufällig im Suhrer Altersheim wieder Im Alters- und Pflegeheim Lindenfeld kam es zu einem sehr ungewöhnlichen Zusammentreffen zweier Bewohnerinnen.

Mathilda Dietiker (links) und Theresia Leuenberger (rechts) aufgenommen während des Interviews mit Simone Mayer-Jacober. Simone Mayer-Jacober / az

Mathilda Dietiker, 84 Jahre alt, wohnt seit Oktober 2022 und Theresia Leuenberger, 87 Jahre, seit Dezember 2022 im Suhrer Alters- und Pflegeheim Lindenfeld. Beide Frauen stammen aus der kleinen Ortschaft Kleinwarasdorf im Burgenland, einer Gemeinde mit rund 420 Einwohnerinnen und Einwohnern; ganze 875 km von Suhr entfernt.

Sie treffen eines Abends beim Abendessen im Lindenfeld aufeinander und erkennen sich rasch wieder. «Ich konnte es nicht glauben, dieser Moment war unvorstellbar», so Mathilda Dietiker. «Wir kannten uns damals nicht sehr gut, denn wir sind jeweils im anderen Dorfteil aufgewachsen. Aber Kleinwarasdorf ist wirklich klein, da kennt Jeder jeden», ergänzt Theresia Leuenberger.

Beide Frauen kamen in den 1950igern in die Schweiz – aus unterschiedlichen Gründen. Sie fanden Arbeit, gründeten ihre Familien und lebten in der Nähe von Aarau. Als Mathilda Dietikers Ehemann erkrankte, kam er ins Lindenfeld. «Ich war regelmässig zu Besuch. Ich merkte, dass ich zu Hause unsicherer wurde. Deshalb habe ich mich entschieden nach dem Tod meines Mannes ins Lindenfeld zu kommen.»

Ihre Zimmer sind gemütlich und mit persönlichen Gegenständen eingerichtet. Nebst dem familiären Pflegeumfeld helfe das, um heimisch zu werden, sind sich beide Frauen einig.