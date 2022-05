Suhrental Trotz schweizweitem Fachkräftemangel: Spitex Suhrental Plus hat 2021 keine einzige Person abweisen müssen Trotz erschwerter Bedingungen schliesst die Spitex Suhrental Plus ihre Rechnung mit über 350'000 Franken Plus ab. Hinzu kommen neue Konzepte und bald auch Wahlen für neue Vorstandsmitglieder.

Simone Rosenkranz, Geschäftsleiterin der Spitex Suhrental Plus. Michael Küng / WYS

«Obwohl allgemein bekannt ist, dass es gerade im Gesundheitswesen an Fachkräften massiv mangelt, kann die Spitex Suhrental Plus auf einen sehr guten und hoch engagierten Mitarbeiterstamm zurückgreifen», schreibt Geschäftsleiterin Simone Rosenkranz in ihrem Jahresbericht. Das Unternehmen betreut Einwohnende aus 16 Gemeinden, die sich in pflegerisch anspruchsvollen Situationen befinden.

Insgesamt haben die Mitarbeitenden der Spitex Suhrental Plus (SSP) diesen Menschen 2021 in 122'500 Einsätzen rund 62’700 Stunden lang geholfen, ein normaleres Leben zu führen. Das sind eine Leistungssteigerung von 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und 4,7 Prozent mehr Klientinnen und Klienten als noch 2021.

An der GV sind Neuwahlen angesagt

Aus diesem Grund will sich das Unternehmen ständig weiterentwickeln. Bis Mitte des Jahres 2021 nahm die SSP am Projekt Region Aarau teil. Da dies nicht zu den gewünschten Ergebnissen führte, entschied man sich dazu, die eigene Organisation weiterzuentwickeln. «Der Vorstand der SSP hat klar die Haltung vertreten, dass die SSP das Pflegegesetz vollumfänglich erfüllt und sämtliche Angebote in einer guten Qualität, Kapazität und Wirtschaftlichkeit anbietet», schreibt Präsidentin Sonja Morgenthaler in ihrem Jahresbericht.

Eine Aufgabe, die auch 2021 durch die Pandemie erschwert wurde. Dennoch konnten alle Klienten-Anfragen bewältigt werden. Niemand musste zurückgewiesen werden, wie Rosenkranz sagt. Dennoch gab es eine Verschiebung von stationären Leistungen zu mehr ambulanten Pflegeleistungen. «Damit einhergingen auch für die SSP ein sehr hohes Arbeitsaufkommen, welches viel Flexibilität, grosses Engagement und viel Durchhaltewille von allen Mitarbeitenden erforderte», so Rosenkranz.

Zwei Mitglieder des Vorstands sowie Aktuar Max Haudenschild haben sich im vergangenen Jahr dazu entschieden, die SSP zu verlassen. Vizepräsidentin Regina Lehmann und Andy Keller gehören zu den Gründungsmitgliedern der SSP und sind im Unternehmen seit 2012 aktiv. An der Generalversammlung 2022 werden Matthias Lämmli, Manuel Süss und Hanspeter Fischer als Nachfolger zur Wahl vorgeschlagen, so Morgenthaler.

Drittes Jahr in folge positive Bilanz

Finanziell steht die Spitex Suhrental Plus solid da: Sie schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem positiven Ergebnis von knapp 353'000 Franken ab. «Wir zeigen somit das dritte Jahr in Folge ein positives Jahresergebnis auf», so Rosenkranz.

Wie in vielen anderen Unternehmen konnten auch bei der SSP im vergangenen Jahr keine Personalanlässe in physischer Form stattfinden. Die sollen 2022 nachgeholt werden. «Diverse Aktivitäten sind bereits in Planung», so Rosenkranz.