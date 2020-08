Stroh aus England und Schilf aus Ungarn für über 200-jähriges Kölliker Haus

Heute erreicht die letzte sieben Tonnen schwere Schilflieferung das Salzmehus in Kölliken. Es wird dann eine 1200 Kilometer lange Reise aus dem Osten von Ungarn hinter sich haben. In einem eigens für den kultivierten Schilfanbau ausgelegten Moor am Rande der kleinen Stadt Balmazújváros.

«Es ist teurer als anderswo», sagt Andreas Bergamini. Seit Jahrzehnten ist er der Spezialist für Strohdächer, in der Deutschschweiz gar der letzte überhaupt. «Ungarn ist weitherum bekannt für seinen hervorragenden Schilfanbau.» Es wird einmal im Jahr geschnitten und in vorsichtig gelegten Bündeln in den Werkhof gebracht.

Dort wird es behutsam aufgefächert, von Hand gewaschen, sortiert und nach Grösse geordnet, zu pingelig geraden Bündeln gepackt. Geknickte Schilfhalme dürfen nicht mit. «Die aufwendige Verarbeitung macht das Stroh aus Ungarn nicht nur sehr schön, sondern auch langlebiger», erklärt Bergamini. Die geraden Bündel garantieren die problemlose Verarbeitung auf dem Salzmehus von Kölliken.