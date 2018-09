«Schon bei der Eröffnung um 10 Uhr hatten wir einen Haufen Leute auf dem Hof». Der Holziker Jungbauer Simon Lüscher zieht ein sehr erfreuliches Fazit nach dem Bauernhof-Event «vo Buur zu Buur». Der Biohof des 25-Jährigen war einer von vier Betrieben (neben dem Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg, dem Hof Egg von Hans-Ueli und Stefan Lüscher in Muhen und dem Binzenhof der Familie Knörr in Aarau), auf dem am Sonntag Bauernhof-Luft geschnuppert werden konnte. Streichelzoo, Bull Riding und Festwirtschaft inklusive.

Vor allem Familien seien zu Besuch gekommen, so Lüscher. Mit einem Shuttlebus konnten sie den ganzen Tag «vo Buur zu Buur» fahren.

«Bis zu 50 Personen gleichzeitig habe ich während den Führungen den Hof gezeigt. Am meisten waren die Leute an den mobilen Mastställen interessiert», sagt Lüscher. Die Hühnerställe, die nach 11 Wochen für die neue Generation Mastpoulets jeweils ein paar Meter weiter auf einen frischen Wiesenfleck gefahren werden, stehen denn auch im Zentrum von Lüschers Kandidatur zum besten landwirtschaftlichen Jungunternehmer 2018. Wie er am Sonntag seinen Gästen verkündete, ist er einer von 10 Finalisten dieses Sonderpreises, der im November vom Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg, der Aargauischen Landwirtschaftlichen Kreditkasse (ALK) und dem Bauernverband Aargau (BVA) vergeben wird. In zwei Wochen wird eine Wettbewerbsjury den Holziker Biohof besuchen kommen.

Trotz des jungen Alters mangelt es Lüscher nicht an Erfahrung. Er war noch in der Lehre zum Landwirt, als 2010 unverhofft sein Vater im Alter von 51 Jahren starb und der damals 18-Jährige beschloss, in dessen Fussstapfen zu treten. Die ersten Jahre in einer Generationengemeinschaft mit seiner Mutter. Vor zwei Jahren hat er den Hof übernommen und seit Kurzem hat er den Meistertitel für Landwirt in der Tasche.

Der frühe Tod seines Vaters war denn auch ein Thema am «vo Buur zu Buur»-Tag. Simon Lüscher sprach davon in seiner Ansprache am VIP-Empfang mit Regierungsrat Markus Dieth. Und an der Scheunenwand im Bereich «der alten Auffahrt» hatte das OK (Simon Lüscher, seine Mutter Marianne und seine Freundin Céline Keller) ein kleines Plakat mit folgender rührender Aufschrift gehängt: «Danke für ALLES, was du für uns gemacht hast . In deinem Sinne werden wir bestrebt sein, diesen Betrieb weiterzuführen! Bhüet di Gott»