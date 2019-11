Strassensanierung: Durch das Dorf fährt man im Slalom

Kölliken bringt seine Strassen auf Vordermann. Weil gleich auf mehreren Strassen gleichzeitig gearbeitet wird, bittet der Gemeinderat um Verständnis.

Grund sind unter anderem die laufenden Sanierungsarbeiten an der Hauptstrasse. Sie gehen in die nächste Phase über, gestern sind zwei weitere Abschnitte bei Lässerweg und Küfergasse hinzugekommen. Die dort ausgeführten Bauetappen 2 und 4 sollen voraussichtlich sechs bis acht Wochen dauern.

Der Fussgängerstreifen bei der Küfergasse wird wieder auf die frühere Kreuzungsseite verlegt und lageweise angepasst. Zudem wird ein Fussgängerstreifen beim Lässerweg erstellt. Und bereits seit einer Woche wird in der Scheidgasse an Belag und Werkleitungen gearbeitet. Diese Baustelle soll in sechs Etappen bis November 2020 fertig werden.