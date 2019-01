2012 mussten sich die Teufenthaler von ihrer Post verabschieden. Seitdem sind Päckli und Briefe ein Nebengeschäft der Postagentur im Volg. Nun scheint aber auch die Zukunft des Dorfladens unsicher: In einem Schreiben appelliert die Landi Aarau-West, der die Volg-Filiale in Teufenthal angehört, an die Solidarität der Kunden.

«Ein Dorf ohne Laden ist kein richtiges Dorf.» So beginnt der Brief, der vor einigen Tagen in den Teufenthaler Briefkästen landete. Ob eine Gemeinde auch in Zukunft einen Dorfladen habe, würden in erster Linie die Konsumenten entscheiden. Die Lage in Teufenthal scheint kritisch: «Die Umsätze in diesem Laden sind seit längerem rückläufig», heisst es im Schreiben. Und: «Wenn der Dorfladen teilweise nur für Gelegenheitskäufe genutzt wird, ist seine Existenz in Gefahr.»

Sechs Angestellte hat der Volg Teufenthal derzeit, sie teilen sich rund drei Vollzeit-Stellen. Zur Landi Aarau-West AG (120 Angestellte) gehören neben dem Volg in Teufenthal auch die Filialen in Zetzwil, Oberkulm, Moosleerau und Gontenschwil. «Die Filiale in Teufenthal ist diejenige mit dem tiefsten Gesamtumsatz», sagt Peter Stalder, Geschäftsführer von Landi Aarau-West. Genaue Zahlen nennt er nicht.