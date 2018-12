In Kölliken beschäftigt Stef momentan 50 Mitarbeitende; darunter sind 30 Neuangestellte. In den nächsten drei Jahren sollen 70 weitere zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Mit einer Gesamtfläche von 8500 Quadratmetern und 18 000 Palettenstellplätzen ist die Kölliker Logistik-Plattform nach den Worten von Michel Christe, Verwaltungsratspräsident von Stef Schweiz, die grösste, welche das Unternehmen in der Schweiz betreibt.

Stef gilt als Europas führender Spezialist für temperaturgeführte Transport- und Logistikdienstleistungen. Die Gruppe, die an über 230 Standorten in sieben europäischen Ländern rund 18 000 Mitarbeitende beschäftigt, erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von fast 3 Milliarden Euro.

Der neue Standort wird künftig den Kern des Stef-Geschäftes in der Schweiz bilden und in dem 90 000 Kubikmeter fassenden Gebäude Lager- und Umschlagsflächen mit zwei Temperaturzonen (–25 °C und +2 °C/+4 °C) bieten.

In der Romandie unterhalten die Franzosen, die seit 1927 in der Schweiz aktiv sind, derzeit zwei Standorte (Bussigny VD, Satigny GE); Anfang 2019 soll ein dritter in Givisiez FR dazukommen. Ihr Tessiner Standbein befindet sich in Cadenazzo. In der Deutschschweiz waren sie bisher in Kriens LU daheim. Grund für den Innerschweizer Standort war das Emmi-Tiefkühlhaus, wie Pierre-Alain Frossard, Direktor Stef Schweiz, gegenüber der AZ ausführte.

«Seit 2009 sind wir für die Feinverteilung im Emmi-Glace-Geschäft zuständig.» Emmi ist der wichtigste Partner der Franzosen in der Schweiz. Im Herbst 2016 haben Stef und Emmi eine Partnerschaft für die Schaffung eines gemeinsamen Logistik- und Vertriebsnetzes für gekühlte Lebensmittel in der Schweiz vereinbart. Das zusammen mit Emmi aufgebaute Netzwerk für frische Lebensmittel, sagte gestern Stanislas Lemor, stellvertretender Generaldirektor von Stef, basiere auf der Grundlage «ebendieses Standortes in Kölliken».