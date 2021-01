Spitex zieht erst 2022 auf den Sonnenberg – sobald das neue Bettenhaus fertiggestellt ist

Seit dem 1. Januar hat das Altersheim Sonnenberg eine neue Abteilung, die Spitex Sonnenberg. In der neuen Spitex-Organisation, die aus der Spitex Reinach-Leimbach hervorgegangen ist, arbeiten 22 Mitarbeitende auf 12 Vollzeitstellen plus zwei Lernende. Bald werden Altersheim (120 Mitarbeitende) und Spitex auch einen gemeinsamen Internetauftritt haben.

Spitex-Geschäftsführerin ist Miriam Lo Conte, die auch Leiterin des Altersheims ist. Leitung Pflegedienst der Spitex ist Stefania Misiano. Noch muss Miriam Lo Conte zwischen der Kirchenbreitestrasse 47, dem Sitz der alten Spitex Reinach-Leimbach, und dem «Sonnenberg» hin- und her wechseln. Der Sitz der neuen Spitex wird erst auf den Berg verlegt, wenn das im Bau befindliche neue Bettenhaus fertiggestellt ist. Dann zügelt die heutige Demenzstation in den Neubau und die Spitex zieht in die frei gewordenen Räume. Mit dem Umzug rechnet Miriam Lo Conte per Ende 2022.