Holziken schliesst sich auch weiterhin nicht der Spitex Suhrental Plus an, sondern wählt den Alleingang. Ab dem 1. Mai liefert die Spitex des Altersheims Lindenpark in Oftringen die Spitex-Pflegeleistungen. Dies, nachdem die Holziker Spitex Mühe hatte, eine Nachfolge für Pflegefachpersonen zu finden. Die «Spitex Lindenpark» macht dasselbe bereits in Aarburg, was dort von der zuständigen Gemeinderätin Martina Bircher (SVP) als grosser Erfolg dargestellt wird. Aarburg war im letzten Jahr von der öffentlichen «Spitex Aarburg» zur privaten «Spitex Lindenpark» gewechselt, die der Gemeinde damals das günstigste Angebot gemacht hatte.

Wie die Gemeinde Holziken schreibt, sei das gewählte Spitex-Modell für Holziken massgeschneidert. Der Bereich der Haushaltshilfe wird weiterhin direkt von der Gemeinde Holziken organisiert. Die Spitex-Pflegefachfrau Alexa Roesch wird neu direkt von der Spitex Lindenpark angestellt und weiterhin in Holziken tätig sein. Aufgrund des aktuellen Auftragsvolumens sind für die Gemeinde Holziken vier Pflegefachpersonen vorgesehen.

Auch Holziken wird mit der «Spitex Lindenpark» Geld einsparen, wie die Gemeinde schreibt: «In Anbetracht der bereits erfolgten Umstrukturierung der Abteilung Haushaltshilfe im Jahr 2018 und mit der Spitex Lindenpark als Partner im Pflegebereich können mit dem neuen Modell sogar die Kosten im Vergleich zum Gründungsmodell 2013 gesenkt werden.»

Weiter schreibt die Gemeinde: «Mit dem Know-how aus dem gesamten Zentrum Lindenhof (Alters- und Pflegezentrum) in Oftringen kann sich Holziken auch in Zukunft auf eine hohe Qualität der entsprechenden Dienstleistungen freuen.» Die verantwortlichen Personen der Spitex Lindenpark werden sich anlässlich der Generalversammlung des Gönnervereins Spitex-Altersbetreuung Holziken am Mittwoch, 8. Mai, im Gemeindesaal Holziken den Anwesenden vorstellen. (fdu)