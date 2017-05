Das Asana Spital Menziken ist über den Berg. Zum zweiten Mal in Folge kann Direktor Daniel Schibler schwarze Zahlen präsentieren. Und dies nicht zu knapp: Nach Abschreibungen und Wertberichtigungen weist die Rechnung 2016 einen Gewinn von gut 3 Millionen* Franken aus. Dies, obwohl der Betriebsaufwand gegenüber dem Vorjahr um knapp 3 Prozent gestiegen ist. Mit gut 41 Millionen Franken konnte aber auch der Betriebsertrag um über 4 Prozent gesteigert werden. Für Daniel Schibler eine «erfreuliche Entwicklung und ein Zeichen, dass das Spital auf dem richtigen Weg ist.»

Ein Blick zurück: 2014 war für das Regionalspital im Oberwynental kein gutes Jahr. Die Rechnung schloss mit einem Verlust von fast einer Million Franken. Im Rückblick spricht Daniel Schibler noch heute von «einer regelrechten Ohrfeige». Es folgten einschneidende Sparmassnahmen. Unter anderem mussten 20 Vollzeitstellen abgebaut werden – teils über natürliche Fluktuation, teils über Kündigungen. Den zu hohen Personalkosten standen zu niedrige Patientenzahlen gegenüber.

Heftig frequentierter Notfall

Wie dynamisch Dienstleistungen im Pflegebereich in Anspruch genommen werden, zeigen die Zahlen des vergangenen Jahres. Während die Anzahl stationärer Patienten (3743) gegenüber dem Vorjahr (3820) leicht zurückging, schnellte die Anzahl ambulanter Patienten um satte 17 Prozent in die Höhe. 2016 waren es 10 574 Personen. Gerade der Notfall war hoch frequentiert. Daniel Schibler sieht dafür zwei Hauptgründe: Einerseits sei es eine klare Folge der Praxisaufgabe von Hausarzt Urs Schlör in Reinach. Andererseits spiegle es die Zunahme an Einwohnern aus Kulturen, denen das Hausarzt-System unbekannt sei. So kam es zwischenzeitlich personell zu Engpässen. Inzwischen habe der Ansturm wieder etwas nachgelassen. Nicht zuletzt, weil die Hausarztpraxis des Xundheitszentrums Beromünster, in den Spitalräumlichkeiten untergebracht, Anfang Jahr ihren Dienst aufgenommen habe.