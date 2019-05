Zuvor lebte er zwei Jahrzehnte in Reinach. «Ich nehme an den Gemeindeversammlungen teil und interessiere mich für das Geschehen», sagt Schläpfer. Deshalb wolle er nun den nächsten Schritt gehen, um sich noch stärker für Unterkulm einsetzen zu können.

Urs Schläpfer (62) hat bereits Ende 2017 kandidiert. Damals war er mit 342 zu 405 Stimmen Corinne Läupi unterlegen. Schläpfer war Bauverwalter für Strengelbach sowie Brittnau und arbeitet heute für den Dämmlösungsspezialisten Sager in Dürrenäsch. «Meine Frau und ich haben 2011 ein Bauernhaus in Unterkulm gekauft», sagt er.

In den Gemeinderat würde er gerne frischen Schwung reinbringen. «Und mehr nach aussen kommunizieren.» Erismann ist lokal verankert, lebt seit 2011 in Unterkulm, davor wuchs er während 14 Jahren in Oberkulm auf. Seit acht Jahren ist er verheiratet, hat zwei Söhne, 1 und 3 Jahre alt. In der Freizeit bewirtschaftet er gerne das Grundstück der Familie oder programmiert. «Das ist ein guter Ausgleich zum Alltag.»

Ernst Steiner ist im Sommer 2005 mit seiner Frau auf den Wannenhof gezogen. Nachbarn kamen auf den Hobbybauern zu und meinten, der Gemeinderat wäre doch was für ihn. Der seit dem 1. März Frühpensionierte war 12,5 Jahre lang Leiter Finanzen des Bezirks Schwyz und zwölf Jahre Teilinhaber eines KMU in der Elektronik. «Jetzt würde ich gerne noch einmal etwas Neues anfangen», sagt er.

Eine erfolgreiche Wahl wäre für den Vater zweier erwachsener Kinder ein weiterer Karriereschritt. «In der Freizeit kümmere ich mich neben dem Bauern gerne um unsere vier Pferde.» Und nebenbei bietet er noch Führungskurse für Manager an.