Asterix führt künftig die Pfadi Aargau. Das haben die 66 Delegierten der Aargauer Pfadiabteilung am letzten Samstag auf dem Schloss Liebegg beschlossen. Asterix: Das ist der Pfadiname von Samuel Steiner (29) aus Oberkulm, der heute in Starrkirch-Wil wohnt. Warum er nach dem berühmten Gallier benannt wurde, weiss er nicht. «Ich hoffe, weil ich schon damals als schlau wahrgenommen wurde», scherzt er. Das Team, das ihn vor Jahren Asterix taufte, habe ein Geheimnis aus der Namenswahl gemacht. Zwar hatte er keinen Bezug zur Comicfigur, trotzdem konnte er sich mit dem Namen identifizieren.

Schlau ist der gelernte Chemielaborant ungemein. 2016 schloss er sein Masterstudium in Soziologie an der Universität Bern ab. Seither arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Insieme Schweiz. Daneben ist er Co-Präsident des Schweizerischen Zivildienstverbands CIVIVA. Und auch am Radio ist Steiner zu hören: auf Kanal K, dem Musik-, Community- und Ausbildungsradio. Zudem ist er im Vorstand der IG Regionalradio. Jetzt kommt das Präsidentenamt der Pfadi Aargau dazu. Der Pfadiname Asterix passt zum engagierten 29-Jährigen. Scheint er doch so viel Energie zu haben, wie Asterix nach einem Schluck des gallischen Zaubertranks.

Erfahrener Pfader

Nach eigenen Aussagen ist Steiner relativ spät zur Pfadi gestossen. Im Jahr 2000 – als 11-Jähriger – ging er mit einem Schulfreund das erste Mal in die Pfadi. Seither hatte er viele verschiedene Ämter inne. Zuerst bei der Pfadi Rymenzburg, dann bei der Pfadi Aargau. Unter anderem als aktiver Pfadileiter, als Abteilungsleiter, als Kursleiter oder als Informationsverantwortlicher des Kantonalverbands. «Das war eine gute Vorbereitung für die strategische Aufgabe als Präsident», sagt Steiner.

Der Verband wird auf strategischer Ebene von einem Vorstand und operativ von der Kantonalleitung geführt. Steiner hat das Amt von Dieter Fuchs (Konfetti) übernommen, der fünf Jahre die Pfadi präsidierte. Der neue Präsident möchte sich in Zukunft für den guten Austausch zwischen den kantonalen Gremien, den Pfadiabteilungen und der Pfadibewegung Schweiz einsetzen. «Ausserdem gilt mein Augenmerk den kleineren Pfadiabteilungen», sagt er. Denn für sie könnten kleinere Probleme schnell existenzbedrohend werden. Die Pfadi müsse auch auf dem Land und in kleineren Strukturen funktionieren.

Steiner ist Pfader mit Leib und Seele. Angesprochen auf den Höhepunkt seiner bisherigen Pfadizeit, nennt er das Kantonslager 2013. Damals leitete er ein Radioteam, das drei Wochen auf der grünen Wiese auf Sendung war. Am Schluss wurde das Pfadi-Programm sogar für zehn Minuten von SRF 3 übertragen. So was erlebe man im normalen Leben nicht einfach so, sagt er. «Die Pfadi bietet den Rahmen für nicht alltägliche Sachen.»

2352 Pfadi-Mitglieder

Die Pfadi Aargau konnte nach dem grossen Mitgliederzuwachs 2016 den positiven Trend fortsetzen und zählt nun 2352 Mitglieder. Auch das Budget 2017 kann sich sehen lassen. Nachdem die Immobilienstiftung der Pfadi Aargau aufgelöst wurde, konnte das verbliebene Vermögen (118 000 Franken) übertragen werden. Es resultierte ein Gewinn von 129 000 Franken.