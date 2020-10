Sondermülldeponie im Zangengriff von Pro Natura Aargau und Aargauer Heimatschutz

Die Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) war in ihrer über 40-jährigen Geschichte schon in viele juristische Auseinandersetzungen verwickelt. Aber noch nie musste sie sich gleichzeitig mit Eingaben von Pro Natura Aargau und Aargauer Heimatschutz auseinandersetzen. Die Umweltorganisation hat total andere Vorstellungen, wie die vom Gift befreite Grube nach der Wiederauffüllung rekultiviert werden soll. Und der Heimatschutz will verhindern, dass das Gebäude der ehemaligen Backsteinfabrik abgebrochen wird. Es ist seit 2004 im Besitz der SMDK, die damals viele Grundstücke rund um die noch sanierungsbedürftige Deponie erworben hat.

Schaffung von Fruchtfolgeflächen?

Raumplanerisch ist die SMDK heute eine weisse Fläche. Seit Anfang September ist aber klar, wie sich der Gemeinderat Kölliken und der Kanton die künftige Nutzung der ehemaligen Giftmülldeponie vorstellen. Gemäss ihrem Vorschlag sollen knapp 5 Hektaren der Landwirtschaftszone zugewiesen werden – zwei Drittel der Grubenfläche. Auf gut 3,3 Hektaren, auf dem relativ flachen «Plateau» entlang der Hofstrasse, sollen hochwertige Fruchtfolgeflächen geschaffen werden. Unmittelbar südlich sollen auf 1,5 Hektaren Magerwiesen entstehen. Es soll aber auch eine Naturschutzzone und mehr Wald geben.

Der entsprechende Vorschlag ist im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens aufgelegen. Es sind zwei Eingaben eingereicht worden. Die Pro Natura wehrt sich gegen die intensive landwirtschaftliche Nutzung (Fruchtfolgeflächen). Sie fordert, dass aus dem ganzen Areal der ehemaligen Deponie eine «Regenerationszone Ziegelei» wird. Faktisch entstünde eine Kombination von Naturschutzgelände und extensiver Landwirtschaft. Stossrichtung, so die Eingabe: «Das entgiftete Areal wird in eine giftfreie Landwirtschaft überführt.»

«Offene Ackerflächen nicht gestattet»

Die «Regenerationszone Ziegelei» soll vorerst bis 2050 eingerichtet werden. «Offene Ackerflächen sind während der Regeneration nicht gestattet», fordert Pro Natura. Im Bereich des Kulturlandes müssten die Richtlinien des biologischen Landbaus gelten. Ein grosses Anliegen ist den Naturschützern die Regeneration des ursprünglichen Amphibienschutzgebietes von, wie sie schreiben, «nationaler, kantonaler und kommunaler Bedeutung». Der Wasserhaushalt soll mit artesischem Druck und Feuchtgebieten gewährleistet werden.