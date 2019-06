In der Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) läuft die Bewältigung der Vergangenheit gut, aber in der Gegenwart gibt es immer wieder neue Probleme. Auch im zweiten, abgespeckten Baubewilligungsverfahren für die Wiederauffüllung gab es eine Einsprache – von einer Privatperson. Ob die Wiederauffüllung wie geplant ab August weitergehen kann, ist fraglich. Das trifft insbesondere die Anwohner an der Hofstrasse oberhalb der Grube, die damit rechnen müssen, dass sich die Rutschbewegungen eventuell sogar noch beschleunigen.

Die Oberflächengestaltung nach der Wiederauffüllung ist ein heisses Eisen. Im Rahmen des ersten, aktuell blockierten Baubewilligungsverfahrens hatten sich drei Umweltorganisationen mittels Einwendungen gewehrt. Sie möchten statt der vom Kanton geforderten Fruchtfolgeflächen ein schweizweit einzigartiges Naherholungs- und Amphibienschutzgebiet schaffen.